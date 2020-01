Grupo Mercon investiga nuevas variedades de café

(23/Ene/2020 – web) Managua, Nicaragua.- Gracias a World Coffee Research (WCR) y el Grupo Mercon, actualmente en Nicaragua y Honduras se están realizando investigaciones para identificar nuevas variedades de café que tengan una mejor adaptación y una mayor rentabilidad para los productores. Esta posibilidad surge por la implementación del Programa Global de Monitoreo de Café de WCR en 13 parcelas experimentales en Nicaragua desde el 2018 y 6 en Honduras desde el 2019.

El Programa Global de Monitoreo de Café es una red de parcelas experimentales donde se cultivan variedades mejoradas en paralelo con la que siembra el productor, de forma que los resultados se puedan comparar. En estas parcelas también se utilizan las mejores prácticas de fertilización y tratamiento de suelos.

Luis Alberto Chamorro, Director de Orígenes de Mercon, explicó que las variedades que están validándose son la Obatá, Parainema, Lempira y el híbrido H1. “Estas variedades son pensadas para pequeños productores de café porque son altamente productivas y resistentes a plagas como la roya. Junto con las mejores prácticas de manejo de suelos, esperamos contribuir a mejorar la calidad del café”, añadió.

En Nicaragua, las parcelas experimentales miden 3,000 M2 cada una para un total de 3.9 hectáreas de cultivos y se ubican en los municipios de El Cuá y Yalí en Jinotega, La Dalia y La Esmeralda en Matagalpa, y Waslala en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte en Nicaragua. En éstas se prueban y validan las alternativas que permitirán a los productores mejorar la calidad de sus cultivos, enfrentar los embates del cambio climático e incrementar sus ingresos.

Mercon y WCR también establecieron seis parcelas experimentales en Honduras, tres en la Sierra del Merendón y tres en la comunidad Güinope, municipio del departamento de El Paraíso. Las variedades que están validando son el híbrido H1, Lempira y Parainema.

Los ensayos son dirigidos por personal técnico de Mercon quienes efectúan una visita de campo mensual en compañía de expertos de WCR. Los resultados de las primeras parcelas establecidas en 2018 estarán listos este año. Recientemente el Grupo Mercon se convirtió en la primera comercializadora de café verde en ser parte de la junta directiva de WCR y contribuir con fondos a las actividades de investigación y desarrollo enfocadas en agricultura de la organización.

Jennifer “Vern” Long, CEO de WCR concluyó que “a través del Programa Global de Monitoreo de Café, el Grupo Mercon demuestra su compromiso con la investigación para impactar positivamente a los productores de café y el futuro de sus comunidades”.

Grupo Mercon, de origen nicaragüense, es una de las compañías de café líderes en el mundo con una amplia experiencia en la industria; desde el cultivo, producción y comercialización de café hasta logística y gestión de riesgo. Cuenta con más de 65 años de experiencia y está presente en tres continentes. Su operación en Nicaragua está representada por CISA Exportadora y en Honduras por Mercon Honduras.

Mercon Group researches new varieties of coffee

Mercon Group joins the Global Coffee Monitoring Program of World Coffee Research by implementing 19 experimental plots in Nicaragua and Honduras

Thanks to World Coffee Research (WCR) and the Mercon Group, there are ongoing researches in Nicaragua and Honduras to identify new coffee varieties that can have a better adaptation and higher yields for producers. This is possible thanks to the implementation of the Global Coffee Monitoring Program of WCR in 13 experimental plots in Nicaragua since 2018 and 6 in Honduras since 2019.

The Global Monitoring Program is a network of experimental plots where improved varieties are cultivated in parallel with those planted by the producers. This way, results can be compared. In these plots, the best practices of fertilization and soil treatment are being implemented.

Luis Alberto Chamorro, Origins Director of Mercon, explained that the varieties that are being tested are Obata, Parainema, Lempira and H1 Hybrid. “These varieties are intended for small coffee producers because they are highly productive and resistant to plagues such as leaf rust. With the best practices of soil management, we hope to contribute to improve the quality of coffee”, he added.

In Nicaragua, each experimental plot measures 3,000 m2 for a total of 3.9 hectares of plantations and are located in El Cua and Yali in Jinotega, La Dalia and La Esmeralda in Matagalpa and Waslala in North Caribbean Coast Autonomous Region of Nicaragua. These are used to try new alternatives that will allow producers to improve the quality of their crops, face the effects of climate change and increase their yields.

Mercon and WCR also established six experimental plots in Honduras, three in Sierra del Merendon and three in the community of Guinope in El Paraiso. The varieties that are being validated are hybrid H1, Lempira and Parainema.

The tests are being conducted by the technical staff of Mercon, who visit the plantations on a monthly basis together with experts from WCR. The results of the first plots established in 2018 will be ready this year.

Recently, the Mercon Group became the first green coffee supplier to become a board member of WCR and contribute with funds to research and other activities focused on agriculture.

Jennifer “Vern” Long, CEO from WCR, concluded that “through the Global Monitoring Program of World Coffee Research, Mercon Group is demonstrating its commitment to research to have a positive impact in the coffee producers and the future of their communities”.

Vía Crea Comunicaciones