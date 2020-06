Centros comerciales del Grupo Roble apuestan a estrategias innovadoras de plataformas online para sus clientes

(29/Jun/2020 – web) Panamá.- La utilización de herramientas tecnológicas para fortalecer la competitividad y ampliar los canales de ventas es una de las estrategias en las que incursionaran los centros comerciales cuando se reabran estas actividades comerciales.

No obstante, con los canales de ventas online no se pretende reemplazar la experiencia dentro de un centro comercial, sino brindar una alternativa estratégica de compra ante las circunstancias actuales para todos los clientes y particularmente las personas con edad en riesgo o que tienen alguna condición (de riesgo) , como es el caso de los adultos mayores o personas con niños que no quieran o no puedan entrar a los Malls.

La Gerente de comercialización y mercadeo de Grupo Roble, Jaravy Rosales, expresó que los centros comerciales Multiplaza y Metromall, se están preparando para reiniciar operaciones cumpliendo con todas las medidas de prevención y garantizando “experiencias únicas a nuestros clientes”.

En ese sentido, expresó que buscan alternativas para estrechar el vínculo entre las marcas y los clientes a través del establecimiento de canales que permitan satisfacer sus demandas y brindar un servicio excepcional.

Rosales indicó que con la nueva opción de ventas on line, podrán adquirir los productos a través de las páginas web de ambos centros comerciales, programar la hora de entrega y recogerlo sin tener que bajarse del auto, porque para esto establecerán zonas seguras y con medidas de limpieza minuciosas para la tranquilidad de cada uno de los usuarios.

Plataformas

A través de las plataformas digitales Multiplaza Click&Shop y Metromall Express, las cuales estarán disponibles cuando se autorice la apertura de los centros comerciales, propondrán un enfoque renovado en nuevos formatos y relacionamiento que generará oportunidades de crecimiento para el sector retail en Panamá, dado que los sitios web, de ambos centros comerciales, permitirán a los clientes realizar compras online de artículos de las diferentes tiendas.

Además podrán elegir en un espacio que va de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. la hora para retirar el su compra, una opción que le permitirá a los usuarios flexibilizar sus horarios de compra, sin costos adicionales. Con ello, estamos brindando opciones tecnológicas y logísticas a nuestros locatarios (clientes) con el objetivo de reactivar sus ventas”, explicó Rosales.

Añadió que a través de este servicio las tiendas ofrecerán una vitrina online y de entrega eficiente y segura a sus clientes. “Tendrán esa posibilidad de ir personalmente a recoger sus compras en un lugar seguro, es el objetivo de nuestro servicio abriendo nuevas posibilidades, esto con el fin de adaptarnos a la coyuntura y siempre innovar”.

Vía ComunicaciónAmena