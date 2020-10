ESET anuncia los ganadores del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática 2020

(8/Oct/2020 – web) Panamá.- ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia a los ganadores de la decimotercera edición del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática, una iniciativa única en la región cuya finalidad es reconocer el trabajo y dedicación de quienes difunden información para lograr una mayor concientización de los usuarios en torno a la seguridad informática.

Con las mejores calificaciones globales en las evaluaciones de toda la mesa del jurado, el Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática es para Felipe Savioli Payão Cruz y Renan Pagliarusi de Brasil. Ambos periodistas obtuvieron las máximas puntuaciones gracias a su trabajo titulado “Realidade Violada – Débito ou Crédito” y publicado en el medio TecMundo.

El premio para el ganador principal es un viaje a Barcelona, España, para participar de la próxima edición del Mobile World Congress, uno de los mayores eventos de tecnología. Al mismo tiempo, tendrá la oportunidad de visitar las oficinas centrales de ESET ubicadas en Bratislava, Eslovaquia.

Por su parte, serán premiados también por la alta calidad de sus trabajos, los finalistas de cada una de las categorías del Concurso. En la categoría Prensa Gráfica, el finalista ganador es el argentino Juan Pablo Carranza del diario La Voz del Interior con su artículo “Detectan fallas de seguridad en el DNI digital”. La ganadora de la categoría Prensa Multimedia es Camila Inés Zuluaga, de Colombia, por su informe titulado “Tecnología para monitorear la pandemia: salud vs. privacidad” de Blu Radio. Mientras que la categoría Prensa Digital fue para Ramon de Souza, de Brasil, con su nota “Deus do Cibercrime: a ascensão e a queda do maior defacer do Brasil“ publicada en Canal Tech.

Además, en esta edición del Premio ESET, se entregarán menciones especiales a los trabajos mejor puntuados de las siguientes regiones: Región Brasil, cuya ganadora es Bruna Bezerra Damasceno Santos, de Jornal O POVO con su trabajo “Riscos e golpes cibernéticos aumentaram durante a pandemia”. La Región México, donde Christopher Holloway es distinguido por su trabajo “El estado de la seguridad IT en 2020: Las superficies de ataque se amplían y las personas nunca fueron tan importantes para la defensa” en IT Masters Mag. La Región Andina tiene como ganadora a Sofia Pichihua de Perú, con su trabajo “Estafas y fraudes online: ¡Cuidado con las falsas ofertas de trabajo en redes sociales!” de Agencia Andina. Por su parte, la Región Rioplatense tiene como ganadora a Irina Sternik por el trabajo “Le robaron su Gmail, reclamó por el acceso a sus archivos y sentó un precedente local” de La Nación de Argentina. La Región Centroamérica en la cual Tania Urías de El Salvador es distinguida por su artículo El cibercrimen Le cuesta a américa latina unos $90,000 millones al año publicado en El Diario de Hoy. Además, en la Región Caribe Sudamericano resultó ganadora Mayreth Casanova de Venezuela con su artículo del medio “Enamorar por internet: la nueva estafa que busca víctimas extranjeras desde Cabimas” del medio El Pitazo.

Los trabajos fueron evaluados de acuerdo a la relevancia social del tema desarrollado, la originalidad de la investigación, el tratamiento de la información, la calidad narrativa y la correcta utilización de la terminología técnica.

Para conocer los ganadores de ediciones anteriores puede ingresar a: http://premios.eset-la.com/periodistas/

Fuente/Foto: Prensa ESET