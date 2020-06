Fundación Iguales + Reebok + Histeria se unen para celebrar «All Types of Love Online Party»

(18/Jun/2020 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- En honor a la celebración del Mes Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la marca de fitness y estilo de vida Reebok creó una alianza con Histeria y Fundación Iguales para celebrar ALL TYPES OF LOVE ONLINE PARTY con mucha energía desde casa y lanzar su nueva colección All Types Of Love, una carta de amor a las personas LGBTIQ+ que celebra las distintas maneras de amar, y los diferentes caminos que transitan los miembros de la comunidad en la vida.

El evento se llevará a cabo el próximo 26 de junio. A las 8:00 pm. Iván Chanis, abogado y defensor de Derechos Humanos, presidente de Fundación Iguales, realizará un coversatorio sobre el progreso que se ha logrado y los retos que aún faltan por conquistar. «El mes del Orgullo, significa el camino, el camino para seguir reivindicando derechos de personas LGBTIQ+. Así nuestra celebración es también una manifestación política del espacio que aún debemos conquistar en nuestra sociedad, como personas dignas, que exigimos ser tratadas en igualdad», destacó Iván Chanis.

A las 9:00 pm. se prenderá ALL TYPES OF LOVE ONLINE PARTY con los fundadores de Histeria, un laboratorio donde se destruyen los prejuicios y las miserias humanas se explotan en forma de luz y color. Mr. Drama se encargará del warming up, Ruki Álvarez, Ferxo Díaz, Alice Fulloflove, pondrán a bailar a los asistentes toda la noche, habrá un show de Jessica Alexa, Libia NZ y la aparición especial de Las Bambitches. La fiesta se realizará por Zoom y podrán asistir hasta 300 personas.

Del 18 al 26 de junio podrás registrarte en la actividad ingresando a alltypesoflove.tuticketazo.com.

Durante todo el mes se impulsarán los mensajes de la colección All Types of Love que busca apoyar a las personas LGBTIQ+ en la marcha por la igualdad, reconoce el progreso que se ha logrado, y ofrece mensajes de aceptación y apreciación para los retos que aún faltan por conquistar.

Con esta campaña, Reebok espera seguir generando consciencia sobre las injusticias y desigualdades diarias que las personas LGBTIQ+ aún enfrenta, a través de productos hechos para todos.

La colección, compuesta por calzado, vestimenta y accesorios, va desde ejecuciones sutiles y atemporales alusivas a la celebración, hasta gráficas coloridas, atrevidas y escandalosas, asegurando que todos puedan expresar orgullo a su manera. Cada persona tiene una historia y un viaje diferente – esta colección lo celebra.

La oferta de producto consiste en nueve coloridas versiones de las siluetas icónicas de Reebok como las Classic Leather, Instapump Fury, Club C 85, Zig Kinetica, y otros favoritos de entrenamiento como las Nano y Forever Floatride Energy, así como seis nuevas piezas de vestimenta que incluyen t-shirts, tank tops, biker shorts y tights, y algunos accesorios como calcetines, un city bag y un sombrero estilo bucket, ideales para la celebración del Pride Parade.

Vía MOKA let’s talk