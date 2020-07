Ganadores Young Lions Colombia  2020

(30/Jul/2020 – web) Colombia.- Cannes Lions Colombia culmina la edición Young Lions 2020, una edición muy particular, dadas las circunstancias impuestas por la pandemia, lo que obligó a finalizar varias categorías de manera virtual, así como todos los juzgamientos y las premiaciones.

Es de resaltar que este año, Cannes Lions Colombia desarrolló dos categorías Young Lions for Good/Covid 19, para apoyar al país en la lucha contra la pandemia para el PNUD y para la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá. Hubo una muy buena convocatoria, con grandes ideas.

El jurado creativo estuvo presidido por André Pedroso, Chief Creative Officer de DDB Colombia, como Presidente del Jurado Creativo; Miguel Merino, Brand Director de Águila, como Presidente del Jurado de Young Lions Media; Carlos A. Correcha-Price, Chief Executive Officer USA en LLYC, como Presidente del Jurado de PR; Carolina Sandoval, Media and Digital Media Manager GSK Latin America, como Presidente del Jurado de Young Lions for Good Covid/19-PNUD; y Lucho Correa, Director General Creativo Lip, como Presidente del Jurado de Young Lions for Good Covid/19-SDDE.

Se juzgaron 372 piezas inscritas de las cuales el jurado seleccionó, 54 en Shortlist. El jurado otorgó 24 metales: 4 Oros, 7 Platas y 13 Bronces. Los participantes trabajaron para grandes marcas del país: Digital para el VISA; PR, para Exito; Film, para Club Colombia; Media, para Alpina; Senior Lions Integrated, para Falabella; Print, para BBC y Design para Banco de Bogotá,

“Un año mas Young Lions Colombia se consolida como un gran espacio donde, desde la creatividad, aportamos con grandes ideas de comunicación a las grandes marcas que creen en el talento joven”, asegura Eliana Rivadeneira, Directora de Cannes Lions Colombia.

Vía Amma Creative