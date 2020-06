Google se une a la celebración de “Pride” para ayudar con orgullo

(17/Jun/2020 – web) Panamá.- Como muchas cosas en estos últimos meses, la forma de celebrar Pride este año cambió. Por eso, en Google están enfocando sus recursos para que todos puedan honrar y celebrar Pride de manera virtual.

A continuación, te compartimos un resumen de todo lo que Google estará llevando a cabo durante el mes de junio, para acompañar a la comunidad LGBTQ+.

Donará más de 2 millones de dólares a organizaciones LGBTQ+ alrededor del mundo, incluyendo ONGs de Latinoamérica en Colombia y México.

● Reinversión en soporte virtual: $1,2 millones de dólares en fondos adicionales para el Proyecto Trevor: Además de apoyar los esfuerzos virtuales de Pride, están reinvirtiendo en una comunidad virtual importante y probada para jóvenes LGBTQ+: Proyecto Trevor, una organización de intervención en crisis y prevención de suicidio.

● $1,2 millones de dólares en apoyos para más de 70 organizaciones en ciudades de todo el mundo, incluyendo la Fundación Sergio Urrego en Colombia y Fundación Arcoiris en México. Con una de sus inversiones más grandes hasta la fecha, se enorgullecen apoyar a quienes sirven a las comunidades trans y no binarias, a las personas LGBTQ+ de color, a las familias LGBTQ+ y a muchas más diariamente.

● Más información aquí.

En YouTube: Juntos de manera virtual

Todas las voces son importantes en YouTube, pero este mes tienen aún más peso las de la comunidad LGBTQ+, que luchan por la igualdad.

●Lanzaron el kit de herramientas virtuales de YouTube para ayudar a las organizaciones a ser anfitrionas de eventos Pride remotos. «Que no podamos reunirnos en un mismo lugar, no quiere decir que no podamos estar igualmente juntos y conectados».

●#Conmigo: YouTube celebrará las voces de los creadores LGBTQ+ en el canal de Spotlight de Latinoamérica a través de distintas playlists que forman parte de la campaña “#Conmigo”:

○ Vive el Orgullo Conmigo

○ Celebra el orgullo con música

○ Arréglate conmigo para celebrar el Orgullo

● Listas de reproducción de YouTube Music:

○ YouTube Trends: DRAG. La comunidad drag ha crecido de manera exponencial y ha evolucionado junto con las plataformas digitales. YouTube se ha convertido en el espacio perfecto para conectar con su audiencia y ser parte de la creatividad de la gran congregación de drag queens latinoamericanas, permitiendo mostrar shows, contenido y todo el arte alrededor de su cultura.

○ Creadores Latinoamericanos LGBTQ+ que tienes que conocer: Ya sea por medio de un Blog, un tutorial o una serie, los creadores han aprovechado YouTube para compartir sus ideas y crear una comunidad alrededor de ellos, fortaleciendo sus pasiones e intercambiando apoyo.

Por último, con Google Arts & Culture se podrán explorar historias de Pride de todo el mundo, incluidas exhibiciones en el 50 aniversario de Stonewall, lugar donde surgió la marcha de Pride.

Fuente/Foto: CCKCentroamérica