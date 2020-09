SinDesperdicioCentroamérica: se buscan soluciones innovadoras para el desperdicio de alimentos

• La convocatoria estará abierta a postulaciones hasta el 27 de septiembre de 2020.

(22/Sep/2020 – web) México.- Los socios de la plataforma #SinDesperdicio han lanzado el concurso #SinDesperdicioCentroamérica, que otorgará premios de US $10.000 a tres soluciones innovadoras, viables y con impacto que reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala o República Dominicana. La convocatoria estará abierta a postulaciones hasta el 27 de septiembre de 2020.

En América Latina y el Caribe, se calcula según datos de la FAO que las pérdidas de alimentos llegan a ser un 12% de la producción total, lo que equivale a unos 220 millones de toneladas al año. Dentro de los grupos de alimentos que presentan mayores pérdidas y desperdicios se encuentran frutas y verduras con el 55% y raíces y tubérculos con el 40%. Este fenómeno se da en un contexto donde 42 millones de personas viven en condiciones de inseguridad alimentaria severa.

Este concurso está organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con todos los socios de #SinDesperdicio, una plataforma de socios comprometidos a trabajar por una América Latina y el Caribe sin pérdidas ni desperdicios de alimentos: Fundación FEMSA, IBM, Nestlé, The Coca-Cola Company, Grupo Bimbo, OXXO, The Dow Chemical Company, la FAO, el Consumer Goods Forum, The Global FoodBanking Network y el World Resources Institute.

El concurso es el resultado también de la colaboración con una serie de socios locales clave como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT), las Oficinas de FAO para América Latina y el Caribe y su oficina Subregional para Mesoamérica, los Ministerios de Agricultura y Programas de Innovación de los países, la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA), la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica (AUGE), la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos coordinada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Fundación ALIARSE, XYZ Imagine, y Socialab Guatemala.

“La pérdida y el desperdicio de alimentos tienen impactos económicos, nutricionales y ambientales de gran escala. Al reducirlos o evitarlos, promovemos el uso eficiente de recursos como agua, energía, suelo y mano de obra en su producción. Con la plataforma #SinDesperdicio buscamos impulsar la innovación en América Latina, para generar soluciones de fondo a los retos que enfrentamos como sociedad ”, dijo Carlos Hurtado, Gerente de Desarrollo Sostenible de Fundación FEMSA, organización socia de la plataforma y que contribuye a la generación de valor social de FEMSA y Unidades de Negocio, como Coca-Cola FEMSA en Centroamérica.

La innovación tecnológica y social puede ser parte de la solución a este enorme desafío que enfrenta la región. Es por eso que se lanza el concurso #SinDesperdicioCentroamérica con el objetivo de identificar soluciones innovadoras, en fase de prototipo o ya probadas en el mercado, que estén contribuyendo a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena de producción y suministro de alimentos en Centroamérica y República Dominicana, atendiendo los impactos y consecuencias de la pandemia por COVID-19. Los participantes deben ser provenientes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

Las soluciones pueden ser tecnológicas, financieras o de procesos. Se seleccionarán entre 10 y 15 finalistas, los cuales participarán de un bootcamp virtual y serán considerados para formar parte del Programa de Fomento para el Emprendimiento Dinámico desarrollado por la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica (AUGE-UCR). Serán elegidos tres ganadores que recibirán un premio por un valor de US$ 10.000 cada uno y la participación en un programa de pre-aceleración. Los proyectos ganadores también podrían ser considerados para un proyecto piloto financiado por BID Lab.

Las postulaciones se realizan a través de la página web sindesperdicio.net/concursos/centroamerica, donde se encuentran las bases y la descripción completa del concurso. #SinDesperdicioCentroamérica es el tercer concurso de innovación impulsado en el marco de esta plataforma, luego de la implementación en Argentina en 2019 y en México en 2020.

Vía Ogilvy