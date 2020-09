HUAWEI junto al Ministerio de Cultura crean exposición virtual

(7/Sep/2020 – web) Panamá.- La colaboración entre la tecnología, arte, cultura y talento panameño da como resultado una exposición fotográfica que narra historias. Debido a la pandemia muchas actividades que se realizaban de manera presencial se han trasladado a formato virtual. Con esto en mente, HUAWEI junto al Ministerio de Cultura y el fotógrafo panameño Jorge Isaac López crearon la exposición virtual “La creatividad y cultura no se detienen”. Esta exposición fue en parte realizada con el HUAWEI P40 Pro cuya cámara permitió realizar fotografías que capturaron la esencia de la cultura y creatividad en Panamá durante el confinamiento. La cuarentena no ha sido un obstáculo para que el Ministerio de Cultura lleve entretenimiento, arte y cultura a la casa de todos por medio de sus plataformas virtuales con el proyecto #MiCulturaEnCasa. Siguiendo todas las recomendaciones y medidas de las autoridades de salud, HUAWEI y Jorge Isaac López, artista visual panameño, se unen al proyecto para documentar el trabajo que se lleva a cabo detrás de cámara para poder llevar ese producto final a todos los hogares panameños. Jorge Isaac convirtió el amor por su país en su lente, y con su comprensión de la cultura retrató su perspectiva en este proyecto. Además del detrás de escena de #MiCulturaEnCasa, esta exposición retrata otros dos escenarios: .- El taller de trabajo de la artesana y diseñadora de mascarillas, Vilma Valois, quien se ha tenido que reinventar y empezó a diseñar pintorescas mascarillas artesanales. .- Retrato del personal del ministerio que se encarga de dar mantenimiento a las obras de exposición dentro del Museo de Historia de Panamá y el Museo del Arte Religioso Colonial. “Esta exposición demuestra que las industrias creativas y culturales no se han detenido, y para crear bienes y productos culturales trabajan en colaboración varios sectores para llevarlos a cabo. En televisión los espectadores podrán ver un concierto con 4 músicos, pero detrás de cámaras decenas de personas trabajan en diferentes sectores de la industria para llevarlo a cabo” comparte Maru Gálvez, Directora de Economía Creativa de MiCultura. Por su parte, HUAWEI, en su búsqueda por siempre apoyar al desarrollo del arte y cultura local se enorgullece de formar parte de este proyecto que busca enseñar el trabajo de los artistas panameños y de todo un equipo de profesionales que aportan al desarrollo de la industria creativa y cultura del país. Para ingresar a la exposición virtual “La creatividad y cultura no se detienen” entre a la página web de MiCultural www.micultura.gob.pa en donde podrán apreciar las diferentes historias contadas a través del lente del HUAWEI P40 Pro bajo la creatividad de Jorge Isaac (@whoisjisaac). Vía Another