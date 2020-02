Inicia en Colón gira de consultas y participación ciudadana por Ley General de Cultura

(5/Feb/2020 – web) PanamáLa gira de consultas y participación ciudadana para analizar y aportar al proyecto de Ley General de Cultura, organizado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, con el apoyo del Ministerio de Cultura, inició en la provincia de Colón con la presencia de artistas, docentes, gremios artísticos y culturales, estudiantes y padres de familia.

El presidente de la comisión, Héctor Brands y el diputado Luis Cruz, presidieron la sesión en compañía del vice gobernador colonense Jorge Villanueva y la directiva del Ministerio de Cultura, encabezada por el ministro Carlos Aguilar Navarro, el vice ministro Gabriel González y el secretario general José Ismael Herrera.

El proyecto de Ley General de Cultura será instrumento legal que dotará al Ministerio de Cultura de un marco y enfoque moderno para sustentar su actuación en el fomento a los derechos culturales y los objetivos de desarrollo sostenible, explicó el ministro Aguilar Navarro.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, Héctor Brands, comentó su satisfacción por la receptividsd y la dinámica de las consultas con la comunidad colonenseante, reiterando que la nueva ley legitimará las actuaciones públicas a favor de una amplia gama de actividades, procesos y sectores que hasta el momento no habían sido concebidos desde la normatividad cultural nacional como parte integrante de las responsabilidades de la institucionalidad cultural.

“Panamá no cuenta con una Ley General de Cultura que reconozca la importancia y amplitud de aspectos que abarca el concepto de cultura, así como la necesidad de formular políticas públicas que atiendan los requerimientos culturales de la sociedad, por lo que esta nueva ley reviste de gran importancia para la cultura en el país”, reiteró el diputado Brands.

El Proyecto de Ley General de Cultura establece cuáles son los derechos culturales que reconoce el Estado panameño, en consonancia con los más importantes desarrollos teóricos y jurídicos que ha alcanzado la comunidad internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera, los derechos culturales se constituyen en el marco ético y en la orientación programática de las políticas públicas de cultura.

Aguilar recalcó que MiCultura apoyará y estimulará las diversas expresiones culturales presentes en el territorio nacional que comprenden el folclore, las manifestaciones artísticas, las culturas populares y comunitarias, así como las actividades de gestión cultural que las organizan y promocionan, la cultura digital, las industrias creativas en toda la cadena productiva, haciendo especial énfasis en los emprendimientos culturales y las empresas de reciente creación que aporten un componente cultural desde sus planes de negocios.

El proceso de consultas continuará de la siguiente manera:

• Jueves 6 de febrero, 9:00 a.m. – 1:00 p.m., Chitré, Herrera (para las áreas de Azuero, Veraguas y Coclé), Auditorio del CESBAF Chitré.

• Martes 11 de febrero, 9:00 a.m. – 1:00 p.m., Comarca Ngäbe-Buglé, Cancha de San Félix,

• Miércoles 12 de febrero, 9:00 a.m. – 1:00 p.m., Chiriquí y Bocas del Toro, Casa de la Cultura de David

• Jueves 13 de febrero, 1:00 p.m. – 4:00 p.m., Ciudad de Panamá, Panamá (para las áreas de Panamá Oeste, Centro, Panamá Norte, San Miguelito, Chepo y Darién), Arco Chato, San Felipe.

• Martes 18 de febrero, 9:00 a.m. – 1:00 p.m., Comarca Guna Yala, Playón Chico

