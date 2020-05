Pablo del Campo en The One Club for Creativity New York

(16/May/2020 – web) Panamá.- Pablo del Campo acerca su dosis de inspiración y conocimiento en el marco de las charlas de creativos que presenta The One Club for Creativity, en su ciclo de Creative Month, donde cada mes, desde la ciudad de Nueva York, existe la posibilidad de ver y compartir videos de los mayores expertos de la industria.

En esta oportunidad y basado en su libro “The Blank Page Drama” donde recorre el mundo de sus experiencias creativas frente al fantasma de la hoja en blanco, Pablo nos ofrece su aguda mirada. Este corto especialmente diseñado para The One Club, parte de la idea de que todos podríamos ser Walt Disney pero probablemte no no dimos cuenta. Y que, tal vez el verdadero talento esté en poder detectar cuándo las ideas se presentan frente a nuestras narices.

“El 99% de las veces las ideas no aparecen fácilmente. Hay estímulos creativos que nos pueden ayudar a abordar la página en blanco con menos drama y más confianza”, comenta Pablo del Campo.

La charla completa la podrás encontrar en la página de One Club for Creativity, esta organización internacional sin fines de lucro que busca inspirar, alentar y desarrollar la excelencia creativa en publicidad y diseño.

Vía Ammacreativepr