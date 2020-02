Calientan los motores para la IX Carrera Under Armour Panamá 2020

Se espera la participación de más de 1, 500 corredores, representantes de la marca y sus patrocinadores

(13/Feb/2020 – web) Panamá.- El próximo 29 de marzo se llevará a cabo la XI Carrera Under Armour Panamá 2020, su tercera edición en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Se trata de la única de su tipo que se realiza en el Hub de las Américas, donde se espera la participación de más de 1,500 corredores.

Con los lemas “Conquista la pista” y “Desafía las normas”, el reconocido evento reúne todos los años a los amantes del running en Panamá. Es organizado por la reconocida marca estadounidense de ropa deportiva Under Armour. Cuenta con el respaldo de las autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el patrocinio de Copa Airlines, Banco Aliado, Sportline, Pro Snacks, COS, entre otros; así como el apoyo de los atletas de Under Armour como César Barría y demás integrantes de la familia Under Armour.

La carrera iniciará a las 6:30 am. Durante el recorrido se disputarán las distancias 5K y 10K. Para cubrir los 10K se realizarán dos vueltas de 5 kilómetros. El recorrido se llevará a cabo en la Terminal de Carga del aeropuerto de Tocumen. Los coach Rafa y Estefanía pondrán a tono a los corredores.

El costo de la inscripción es de B/. 25,00 + ITBMS y los participantes recibirán un kit para la competencia, que contiene una tshirt, gorra y una bolsa Under Armour, además de otros artículos de los patrocinadores.

Para los 10K se premiará con efectivo a los primeros 10 hombres de la categoría abierta masculina y a las 10 primeras damas para la categoría abierta femenina. El valor del primer lugar es de $300,00; del segundo $250,00 y el tercero $225,00.

En cuanto a la premiación para los 5K también se entregará efectivo a los 5 primeros corredores para la categoría abierta masculina y 5 para la categoría abierta femenina. El primer lugar tiene un valor de $150,00; el segundo $125,00 y el tercero $100,00. Las inscripciones ya están abiertas en las tiendas Under Armour de Multiplaza y Towncenter, así como en las tiendas Sportline de Multiplaza y Albrook Mall. Además hay inscripciones online en el siguiente link: https://register.chronotrack.com/r/54295

Under Armour, a nivel Latam, patrocina al Comité Olímpico de Panamá y diversos equipos de futbol en Mexico, Argentina y Chile. En Estados Unidos patrocina a equipos de college en las categorías de football americano y basketball, entre otros.

Laura García, gerente de Mercadeo de la marca para Centroamérica y Caribe, destacó que la carrera Under Armour tiene como objetivo promover la sana competencia e inspirar a los deportistas. “El espíritu de Under Armour es cultivar la competencia y hacer a todos los atletas mejores a través de la pasión, el diseño y la búsqueda incansable de la innovación”, indicó.

