Hugo Savinovich anuncia retiro de la lucha libre

(13/Jun/2020 – web) New York, EE.UU.- El ex comentarista en español de la World Wrestling Entertainment (WWE), ex luchador, actualmente comentarista de Lucha Libre AAA México y promotor de lucha libre, Hugo Savinovich, durante una de sus múltiples transmisiones a través de su página Lucha Libre Online, analizando el acontecer de la industria, anunció a sus miles seguidores sobre su retiro definitivo de la lucha libre profesional, donde ha dedicado más de 40 años a este rudo deporte en diferentes facetas.

«Estoy anunciando mi retiro de la lucha libre. Es oficial, será en febrero de 2025, lo que quiere decir que el tiempo ya está corriendo, le diré adiós a la lucha libre y espero hacer mi última cartelera para esa fecha. No sé para qué empresa estaré trabajando en ese momento, pero no importa, en ese último evento que voy a producir, narrarlo y hacerlo en PPV para que toda la gente pueda ver mi retiro, y pedirle a Vince McMahon (Dueño de WWE) permiso para que Carlos Cabrera narre conmigo ese último evento. Y ahí ya bajaría la cortina de mi carrera” indicó entre lágrimas estas emotivas palabras.

Hugo Savinovich, conocido como el tigre ecuatoriano, la ferretería ambulante y el muñecazo, nació en Guayaquil, Ecuador, el 15 de febrero de 1959. Luchó en distintas promociones, principalmente en Puerto Rico y República Dominicana bajo el nombre de La Pantera Asesina y La Pantera Ecuatoriana. Cuando tenía 15 años, un productor mexicano radicado en el oeste de Puerto Rico, Arturo Mendoza, le dijo que sería narrador de lucha y que su palabra de batalla sería: ¡Atángana!. Esa palabra marcó su trayectoria. Posteriormente, comenzó a trabajar para la promoción puertorriqueña, Capitol Sports Promotions (WWC) como entrevistador y anunciador. De la misma manera luchaba en República Dominicana en la promoción dirigida por Jack Veneno.

En 1994 fue contratado como comentarista en español en la WWF o WWE, principal empresa de lucha libre en el mundo y se unió a Carlos Cabrera, quien junto a Ed Trucco sustituyeron a Pedro Morales y Miguel Alonso. Dejó la empresa en el 2011 por vencimiento de contrato. Actualmente trabaja de forma independiente, presentándose en espectáculos de lucha libre o haciendo consultorías relacionadas con este deporte espectáculo. Entre otros trabajos, ha hecho narraciones en español para Lucha Underground y como productor para Wrestling Superstars en Chile, país donde esta empresa ha tenido un gran auge de su mano. Actualmente es comentarista en español para la promoción mexicana, Lucha Libre AAA para la plataforma de Twitch y el canal de televisión Space junto a José Manuel Guillén. También es parte del proyecto para difundir la lucha a través de internet, Lucha Libre Online. Además, Savinovich es un pastor evangélico, lo cual le ha permitido predicar su Evangelio en varios países de Latinoamérica.

Vídeo Hugo Savinovich anuncia retiro de la lucha libre:

Fuente/Foto: Josian Omed Vázquez Díaz