Japón reprograma para el 2021 los Juegos de la XXXII Olimpiada Tokio 2020

(24/Mar/2020 – web) Panamá.- En una videoconferencia entre el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, y el Primer Ministro del Japón, Abe Shinzo, discutieron el tema de la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ante la pandemia del COVID-19.

Participaron también Mori Yoshiro, presidente del Comité Organizador de Tokio 2020; el ministro olímpico, Hashimoto Seiko; el gobernador de Tokio, Koike Yuriko; el presidente de la Comisión de Coordinación del COI, John Coates; Director General del COI, Christophe De Kepper; y el Director Ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Christophe Dubi.

El presidente Bach y el primer ministro Abe expresaron su preocupación compartida por la pandemia mundial de COVID-19, y lo que está haciendo en la vida de las personas y el impacto significativo que está teniendo en los preparativos de los atletas mundiales para los Juegos. Asimismo, elogiaron el trabajo del Comité Organizador de Tokio 2020 y señalaron el gran progreso realizado en Japón para luchar contra COVID-19.

«En las circunstancias actuales y en base a la información proporcionada por la OMS hoy, el Presidente del COI y el Primer Ministro de Japón han concluido que los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021. para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional», señala el COI

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8

— Olympics (@Olympics) March 24, 2020