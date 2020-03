Belkin International celebra el Día Internacional de la Mujer y honra a sus propias Mujeres

(6/Mar/2020 – web) Centroamérica.- A medida que crece la demanda de nuevas tecnologías, Belkin International reconoce con orgullo la necesidad de brindar un mayor apoyo a las mujeres en el desarrollo de sus carreras. Como una organización, Belkin entiende que contar con mentoras y modelos femeninos para las jóvenes es una manera de ayudar a crear un mundo más igual y empoderado.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, algunas de estas talentosas mujeres de Belkin International de todo el mundo comparten sus pensamientos sobre cómo prosperar en la industria de la tecnología, desafiando al proverbial techo de cristal y cómo seguir motivadas para llevar a cabo sus funciones:

Playa Vista, Calif.

Maggie Curran, vicepresidenta de ventas, división de comercio electrónico y empresarial, “Nunca te rindas y nunca dejes de intentarlo. La perseverancia y la persistencia son esenciales. También lo es el fracaso, pero cómo maneje un individuo el fracaso, aprenda de él y cambie su visión y estrategias para el futuro es lo que realmente distingue a los grandes líderes”.

Melody Saffery, directora senior de desarrollo de producto, “Me apasiona la tecnología y ella muestra mi trabajo. El siguiente gran avance en tecnología es que la IA, que va a tener un protagonismo aún mayor y me emociona ser parte de la evolución. A medida que los dispositivos comienzan a comunicarse entre sí, la tecnología que los consumidores utilizan hacen que su experiencia sea muy sencilla, desde el momento en que usted aborda su auto, está en casa o está en movimiento”.

Christy Hayes, directora de marketing global, hogar conectado, “A menudo las mujeres tienen temor de expresar lo que valen. Debemos dejar eso en el pasado. Aprende a negociar y no te conformes con poco. Lucha por la recompensa, desarrolla un caso, sé racional (utiliza los datos y los resultados) y no tengas miedo de preguntar. No recibirás lo que no pides.”

Evey Thallmayer, directora de ventas, división empresarial, “Yo sobresalgo por trabajar duro, mostrando ejemplos de cómo he contribuido con la compañía y con mis colegas, y demostrándome a mí misma que puedo hacer un excelente trabajo. ¡Creo que las mujeres necesitan apoyarse entre sí para lograrlo! Cuando una mujer ayuda a otra, pueden suceder cosas sorprendentes”.

Jo Taylor, consejera general adjunta, “Quiero ir a trabajar y pasar mi día con la gente que admiro, respeto y con la que me gusta estar. En mi experiencia, las personas que tienen el mejor desempeño son las que están motivadas para ayudar a quienes les rodean, porque a la demás gente le gusta trabajar con ellas. Dicen que a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa a ti, y tiendo a creerlo”.

Jen Warren, vicepresidenta de comunicaciones globales, “Mi consejo profesional para las mujeres que están iniciando sus carreras sería que mantengan una mente abierta. La ruta para alcanzar un objetivo final tiene muchas bifurcaciones e incluso entonces el objetivo final debe dejar espacio para el cambio y la adaptación. Hay demasiadas cosas que como humanos aún debemos aprender, no importa nuestra edad o nuestra experiencia. Uno nunca sabe qué conversación o experiencia puede despertar un nuevo interés o definir una trayectoria. Siempre sé curiosa y entusiasta. La vida es maravillosa”.

América Latina

Claudia Morales, directora nacional de cuentas, México, “Recuerda que nadie tiene el control de ti a menos que les permitas que tomen decisiones en tu lugar”.

Europa, Medio Oriente, África

Stephanie Willems, vicepresidenta de ventas, EMEA, “La vida en la tecnología es emocionante y avanza muy rápido, y está cambiando constantemente. La cultura de Belkin es única y el espíritu es de un alto nivel empresarial, lo que lo hace un lugar apasionante en el que trabajar. Nunca he experimentado eso en ningún otro lugar y eso es lo que me hace permanecer aquí”.

Australia y Nueva Zelanda

Stephanie Ogden, directora general, ANZ, “Mi carrera la ha definido lo que yo he querido hacer de ella. Cuando ha habido momentos en los que creía que había alcanzado mi potencial profesional en funciones particulares, me he obligado a dar un paso fuera de mi zona de confort”.

Nic Rindal, directora de defensa del cliente y compliance, ANZ, “Tengo experiencia en trabajar en industrias legal, automotriz, iluminación, medicina complementaria y moda. Mi formación versátil me ha dado experiencia para adaptarme a cualquier industria. Hasta ahora, la tecnología es mi favorita. A lo largo de mi carrera de 15 años en Belkin he visto a mujeres inspiradoras y motivadoras crecer en sus filas. Se ha dado paso a la diversidad y el éxito en toda la organización”.

