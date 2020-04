¿Cómo puede su empresa sobrevivir al COVID-19?

(25/Abr/2020 – web) por Mario Morales, Director de Estrategia e Innovación de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana.- Para sobrevivir a la crisis, su empresa necesita pensar paralelamente en 3 horizontes de tiempo: Now, Next, Beyond.

NOW. El NOW (ahora) son los primeros 60 días de la crisis. Es la etapa en la que estamos hoy en cuarentena. En esta etapa el objetivo es adaptarse rápido para sobrevivir.

Su empresa se encuentra entre la “Jungla del COVID” y la “Jungla de la Crisis Financiera”. Usted navega por “Terra Incognita”, un territorio desconocido que no aparece en los mapas.

En esta etapa la mayoría de empresas está “sacando agua del bote”, del agujero de liquidez que ha provocado la crisis en las finanzas. La crisis del coronavirus es como entrar a un túnel largo y oscuro (el tunel de la incertidumbre) que lo va a llevar a uno a un nuevo lugar. Sin embargo, no sabemos qué tan largo es ese túnel, ni qué tan profunda es el agua.

Durante esta etapa usted ya debe haber contestado preguntas críticas (“sacar el agua del bote”) para evitar que su empresa se hunda en el “río de la supervivencia”:

• ¿Cómo aseguro la salud y el bienestar de mi gente?

• ¿Cómo aseguro la continuidad de mi negocio?

• ¿Tiene mi empresa la liquidez para sobrevivir durante la cuarentena?

• ¿Cómo puedo adaptar mis productos para atender las necesidades de la crisis?

Las empresas ahora están enfocadas en reaccionar ante la crisis, lo cual es lógico y necesario para que la empresa tenga un futuro. Sin embargo, usted no se puede quedar en modo reactivo y “apagando incendios”. Usted necesita estar un paso adelante de lo que viene.

NEXT. El NEXT (lo que viene) son los siguientes 90 días cuando salgamos de la cuarentena (una fecha incierta para la mayoría de los países). Esta es la etapa del “rebote”, cuando nos permitan volver a salir de nuestras casas y la demanda regrese poco a poco.

Para sobrevivir, su empresa debería tener dos equipos de crisis. El primero, es el que la mayoría de las empresas ya tiene y se enfoca en las acciones de corto plazo. El segundo, que le llamamos equipo de Estrategia Agil, el cual la mayoría de empresas no tienen, debería estar enfocado en recopilar inteligencia del mercado, revisar escenarios que su empresa podría enfrentar en los próximos meses, reestructurar la deuda de la empresa y explorar oportunidades y jugadas estratégicas.

Dentro de las preguntas en las que tienen que pensar este equipo se encuentran:

• ¿Cómo preparo a mi empresa para aprovechar el rebote de la demanda?

• ¿Qué oportunidades puede mi empresa aprovechar durante la crisis?

• ¿Debo reestructurar o refinanciar la deuda de mi empresa?

• ¿Cómo adapto mi portafolio de productos y servicios a las nuevas prioridades de mis clientes?

• ¿Cómo debo priorizar las iniciativas estratégicas que tenía antes de la crisis?

• ¿Qué proyectos debe detener, continuar, congelar?

• ¿Cuáles son los escenarios que debo esperar luego de la crisis?

Su equipo de Estrategia Agil debe desarrollar diferentes escenarios dependiendo del impacto que la crisis puede tener en su negocio y la duración que pueda tener la crisis.

Para cada uno de estos escenarios su empresa debe desarrollar planes de acción que tengan indicadores y “disparadores” muy claros.

• ¿Puede su empresa levantar la cabeza en este momento de la crisis para ver los próximos pasos?

• ¿Tiene su empresa el segundo equipo pensando en la etapa NEXT de su negocio?

• ¿Está su empresa preparada para un escenario donde el impacto de la crisis sea más profundo y más largo de lo que se espera?

Pase lo que pase, y dure lo que dure, tarde o temprano esta crisis pasará y nuestra empresa deberá estar preparada para la siguiente etapa.

BEYOND. La etapa de BEYOND (más allá) es la etapa en donde su empresa debe reinventarse para el “nuevo normal” que vendrá luego de la crisis. Esta etapa puede suceder entre 3 a 12 meses luego del rebote.

No debemos esperar que cuando pase la epidemia de COVID-19 regresemos a la realidad de 2019. El desafío que enfrentaremos será un “Nuevo Normal”. En esta nueva realidad sin precedentes, seremos testigos de una dramática reestructuración del orden económico y social en el que los negocios y la sociedad han operado tradicionalmente. La crisis abren la posibilidad para que los clientes, los mercados y los ecosistemas cambien a un nuevo equilibrio. Algunos nuevos comportamientos forzados por la crisis probablemente se mantendrán como nuevos hábitos después de que la epidemia haya pasado.

Para esta etapa, su empresa debe estar preparada para contestar estas preguntas:

• ¿Qué tipo de investigación de mercados e inteligencia debo implementar para detectar los cambios a largo plazo del COVID-19?

• ¿Cómo va a ser el nuevo normal de mi industria?

• ¿Cómo debe cambiar la estrategia de mi negocio de cara a los cambios permanentes del sector?

• ¿Qué va a significar éxito para mi empresa luego de la crisis?

• ¿Cómo debo reinventar mi modelo de negocios?

• ¿Qué oportunidades existen de adquirir a competidores menos afortunados a valoraciones convenientes para su empresa?

• ¿Cómo puedo acelerar la transformación digital de mi negocio?

• ¿Cómo puedo diseñar una cadena de suministro más resistente?

• ¿Qué puede la empresa aprender de esta crisis para cambiar la organización para siempre?

• ¿Cuáles oportunidades de crecimiento tiene mi empresa? ¿En dónde debe invertir?

• ¿Qué nuevas métricas debo usar para medir la operación y el éxito de mi empresa?

Conforme vaya pasando la tormenta, su empresa va a tener que tomar decisiones estratégicas basadas en cómo el COVID-19 haya afectado su modelo de negocios y las necesidades de sus clientes. Dependiendo de estos escenarios, es posible que su empresa deba pensar en diferentes opciones cada una con diferente nivel de impacto y profundidad desde asegurar la continuidad del negocio, reestructurar la empresa, rediseñar su modelo de negocios y hasta tener que crear un nuevo negocio.

El no invertir suficiente tiempo para pensar en la etapas del NEXT y el BEYOND, puede provocar que su empresa navegue a la deriva durante la crisis, que permanezca en modo defensivo, que no visualice las oportunidades y que, eventualmente, termine en un lugar al que usted no le hubiera gustado llegar.

Una recomendación práctica para que al Gerente General (CEO) de su empresa no lo atrape la etapa del NOW, es que le delegue al Gerente Financiero (CFO) estar pendiente de la liquidez del negocio, mientras que él y el equipo de Estrategia Agil le dedican más de tiempo a las etapas de NEXT y BEYOND.

Estas tres etapas por las que su empresa debe navegar durante la crisis, NOW, NEXT, BEYOND, sin lugar a dudas se traslaparán y no necesariamente sucederán de forma lineal. Igualmente, es posible que usted haya avanzado a una etapa y las circunstancias lo obliguen a regresar a una etapa anterior.

Le deseamos mucho éxito a su empresa mientras navega en las aguas turbulentas del COVID-19 y esperamos que su empresa sea una de las ganadoras al final del camino.

Ilustraciones: @Mechoart y diseños propios de EY.