Copa Airlines vuelve a conectar a David, Chiriquí con Ciudad de Panamá y el Hub de las Américas

El reinicio de esta operación representa un primer paso para retomar el dinamismo y desarrollo económico y turístico de la provincia

(17/Sep/2020 – web) Panamá.- Copa Airlines anunció que, a partir del 28 de septiembre, operará tres vuelos semanales entre David, provincia de Chiriquí, y el Hub de las Américas®, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. Esta operación permitirá conectar nuevamente a esta importante provincia con las rutas que está operando la Aerolínea en el marco del Centro de Operaciones Controladas, autorizado por el Gobierno de Panamá.

“Como Aerolínea panameña nos alegra regresar nuevamente a David y volverla a conectar con la ciudad Capital y, a través de nuestro Hub de las Américas®, con los mercados más importantes de nuestro continente. Este es un paso importante para retomar el dinamismo y desarrollo económico y turístico de una de las provincias más pujantes de nuestro país”, comentó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

El vuelo CM 0020 operará inicialmente los lunes, miércoles y viernes, saliendo de Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David las 08:26 a.m. El vuelo de regreso, CM 0021, partirá a las 9:36 a.m., llegando a las 10:24 a.m. Para este vuelo, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Los boletos aéreos se encuentran disponibles y podrán ser adquiridos a través de Copa.com, el Centro de llamadas de Copa Airlines y agencias de viaje, desde US$69 por trayecto, con impuestos incluidos. Los pasajeros que poseen un boleto vigente con Copa Airlines podrán gestionar cambios de fecha sin cobro de penalidad por cambios.

Airlines, cuya principal prioridad es la seguridad y bienestar de sus pasajeros y colaboradores, ha implementado en sus operaciones medidas y protocolos de desinfección, higiene y bioseguridad, para ofrecer un ambiente seguro en cada etapa del viaje. Adicionalmente, todas sus aeronaves están equipadas con filtros de alta eficiencia (HEPA), que purifican hasta un 99.97% de las partículas de virus y bacterias, similar a un quirófano de acuerdo con el fabricante. Además, su sistema de recirculación de aire en cabina renueva el aire cada 2-3 minutos y su desplazamiento vertical evita que se comparta con los pasajeros de los lados y del frente. Esto, combinado con el uso obligatorio de mascarillas en todo momento garantiza un ambiente saludable y seguro a bordo.

Copa Airlines recuerda que todos los pasajeros deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por la Aerolínea y el Ministerio de Salud de la República de Panamá. Para conocer más detalles sobre estas medidas y otras informaciones relacionadas, pueden ingresar a copa.com o a sus cuentas oficiales en redes sociales.

Vía Komunika Latam