Crown Castle se incorpora a la Junta Directiva de 5G Americas

(12/Mar/2020 – web) Bellevue, EE.UU.- 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de las tecnologías 5G y LTE para el continente americano, anunció hoy la elección de Crown Castle como miembro de su Junta Directiva. Crown Castle se incorpora al grupo de 16 operadores y fabricantes líderes de la industria inalámbrica que resultan fundamentales para el despliegue de la LTE, las redes 5G y desarrollos posteriores en todo el continente americano.

“Desde hace 25 años, Crown Castle desarrolla soluciones de torres, celdas pequeñas y fibras para cumplir con los más altos estándares de servicio promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de soluciones inalámbricas innovadoras”, señaló Chris Pearson, presidente de 5G Americas. “Es un privilegio contar con Crown Castle en nuestra Junta Directiva mientras trabajamos denodadamente para honrar la promesa de la tecnología 5G.”

Con una combinación única de torres, celdas pequeñas y fibra, y con un equipo de aproximadamente 5.000 empleados en casi 100 oficinas en Estados Unidos, Crown Castle está preparando el terreno para las tecnologías más transformadoras del futuro. Con la creciente conexión en línea de dispositivos, máquinas y cosas, y con el despliegue de nuevos avances como la tecnología 5G, las torres, celdas pequeñas y fibras de Crown Castle se convierten en una pieza fundamental del ecosistema de la tecnología 5G.

“Como proveedores de infraestructura de comunicaciones en una industria estimulante en rápida transformación, estamos ansiosos por colaborar con algunos de los principales líderes de la industria para aportar ideas, aprender y promover la innovación para el avance de la tecnología 5G y posteriores”, indicó Mark Reudink, vicepresidente de Desarrollo de Productos de Crown Castle.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Ericsson, Intel, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Samsung, Shaw Communications Inc., Sprint, T-Mobile US, Inc., Telefónica, WOM y ahora Crown Castle.

Fuente/Foto: 5G Américas