DHL Express fue reconocida como la mejor empresa multinacional para trabajar en Latinoamérica

(13/Jun/2020 – web) Panamá.- DHL Express, el proveedor mundial líder en envíos exprés y logística que hace parte de Deutsche Post DHL Group, fue reconocida por Great Place to Work® (GPTW®) como la mejor empresa para trabajar en América Latina en el año 2020.

Este es el tercer año consecutivo en que la empresa es galardonada con este reconocimiento. A nivel mundial, la compañía se ubicó en el cuarto lugar en la categoría de Mejor Multinacional y en tercera posición como Mejor Empresa para Trabajar en Panamá, entre las más de 8,000 organizaciones participantes de alrededor de mundo.

Como compañía global, DHL Express en los 220 países en los que está presente tiene como principio orientador su cultura de respeto y resultados.

“Somos una compañía en la que damos un valor trascendental a la comunicación como una forma de fortalecer la confianza, y esto hace que la calidad de nuestro servicio esté sustentada por un gran equipo. Nos sentimos orgullosos de haber conseguido el puesto N° 1 como El Mejor Lugar para Trabajar en América Latina y esto nos inspira a seguir trabajando con pasión,” dijo Sandra Miró, Country General Manager DHL Express Panamá. “Pero nuestro orgullo es mayor sabiendo que nuestra poderosa máquina amarilla cuenta con colaboradores comprometidos y enfocados en tener el mejor día todos los días.”

GPTW® evalúa cada año, a través de encuestas dirigidas a los colaboradores, cinco dimensiones que apuntan a medir el clima organizacional: credibilidad, respeto, imparcialidad (atributos de confianza con su jefe), orgullo (confianza con la organización y su trabajo) y camaradería (confianza con sus compañeros).

En DHL Express, el pilar fundamental es “gente motivada” y todas sus acciones están enfocadas en garantizar un ambiente laboral equitativo y justo para todos sus colaboradores. Actualmente, y debido a la crisis generada por el COVID-19, DHL Express se ha mantenido operando de forma regular y continua, priorizando el bienestar de los colaboradores y sus familias. A los colaboradores se les ha dotado de los implementos de protección necesarios para su protección y se ha venido compartiendo con ellos de forma diaria cápsulas de prevención, salud mental, salud física, trabajo remoto, manejo del confinamiento domiciliario, bienestar familiar, manejo del estrés, entre otros. Paralelamente, se trabaja sobre los pilares: vivir los valores con respeto y resultados, gente motivada, política de puertas abiertas y cultura de Especialista Internacional Certificado, CIS (por sus siglas en inglés). Cada uno de sus colaboradores es miembro activo del programa CIS y cuenta con la formación y educación necesaria para transmitir estos valores.

Además, para mantener el alto valor de calidad tanto para sus clientes como para sus colaboradores, DHL Express realiza evaluaciones semestrales de desempeño de los colaboradores y se crean planes en conjunto, se establecen planes individuales de desarrollo anualmente, y a través de la Encuesta Anual de Opinión del Empleado (EOS, por sus siglas en inglés), se identifica el compromiso y motivación de los colaboradores cada año de manera confidencial con toda la planta de personal.

Una de las iniciativas de la compañía, el Día Mundial del Voluntario, brinda a los colaboradores la oportunidad de retribuir a sus comunidades; los colaboradores de Panamá se involucraron plantando 2,500 árboles durante los últimos tres años consecutivos. DHL Express también tiene varios programas que respaldan esfuerzos continuos para ayudar a grupos de personas vulnerables. A través de su seminario «Construyendo mi futuro», la compañía se asocia con SOS Children’s Village para capacitar y guiar a los niños que necesitan enseñarles habilidades para el mercado laboral. Estos esfuerzos por contribuir a la comunidad hizo a DHL merecedor de la mención especial como empresa “Better for the World” por parte de Great Place to Work® (GPTW®)

“Si se piensa en lo que más de 100,000 personas hacen todos los días en DHL en más de 220 países para entregar productos y servicios en los rincones más urbanos y remotos del mundo, esta es quizás la compañía más global del mundo,” dijo el CEO de Great Place to Work, Michael Bush. “Cuando se piensa en todos los desafíos de idioma, cultura, clima y regulación que enfrentan a diario y, sin embargo, pueden conectar a las personas y mejorar sus vidas (anteponiendo a sus empleados), es claramente una de las compañías más increíbles del mundo. El 92% de su gente desde la parte superior de la organización hasta la primera línea dice que es un gran lugar para trabajar para todos. Su secreto? Tener un propósito específico y tener el programa de capacitación «Especialista internacional certificado» más innovador y completo del mundo.”

