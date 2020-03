Entregan donativo al Centro Educativo en Busca de un Mañana

• Ante la problemática que evidencia que 1 de cada 10 niñas en Panamá no asiste a la escuela durante la menstruación, debido a falta de productos de higiene femenina, se desarrolla la campaña #MasToallitasMenosFaltas para apoyar a la población de niñas en edad escolar.

(5/Mar/2020 – web) Panamá.- Las estudiantes del Centro Educativo en Busca de un Mañana contarán con productos de higiene femenina durante todo el año escolar gracias a los esfuerzos de Always y Grupo Rey y las gestiones realizadas por United Way Panamá. Este es solo uno de los centros educativos en donde se busca reducir el ausentismo con la campaña #MasToallitasMenosFaltas, que aspira donar más de 100 mil toallas sanitarias.

Esta iniciativa surge luego que la marca Always descubrió a través de una encuesta que al menos 1 de cada 10 niñas en Panamá faltan a la escuela durante su menstruación porque no tienen los recursos para comprar productos de protección femenina. Las ausencias se van acumulando a lo largo de su año escolar y pueden llegar a significar 360 días durante la secundaria, es decir, un año completo de clases perdido. Tal y como lo precisa UNICEF, esto se constituye en un factor de riesgo de exclusión o deserción escolar que además tiene consecuencias a lo largo de la vida de las mujeres.

“Gracias a las compras de los consumidores durante las primeras semanas de la campaña hemos logrado realizar esta primera donación, pero queremos motivar a más personas para que se unan a esta iniciativa y logremos alcanzar la meta de esta campaña. A través del programa #MasToallitasMenosFaltas, Always quiere aportar al desarrollo de las niñas y adolescentes panameñas para lograr una sociedad más justa en donde las niñas gocen de acceso igualitario a la educación. Cuando las niñas ganan, nuestras comunidades y nuestro país gana.” explicó Rhina Alvarez, gerente de Comunicación de Procter & Gamble en Panamá.

Apoyar a las niñas durante la pubertad es una parte integral de la filosofía de Always y por ello junto con Grupo Rey y United Way Panamá se crea la campaña #MasToallitasMenosFaltas. La dinámica de esta consiste en que por cada empaque de Always comprado en las tiendas del Supermercado Rey, Romero, Mr. Precio y Metro Plus; del 3 de febrero al 3 de mayo del 2020, Always estará donando una toalla femenina al programa #MasToallitasMenosFaltas en Panamá. Los centros educativos beneficiados serán En Busca de un Mañana, Instituto Bolívar, Primer Ciclo Panamá, y CEBG Josefina Tapia.

Marisa Arias Thayer, Directora Ejecutiva de United Way Panamá expresó que “la menstruación puede influir en que las niñas no asistan a la escuela y el ausentismo es una de las privaciones que afectan a la niñez panameña en el ámbito educativo según lo demuestra el Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes. Las soluciones locales y globales nos invitan a actuar sobre esta evidencia e invertir en iniciativas que busquen promover el acceso a la información e insumos para la higiene menstrual, así como asegurar el derecho a una educación inclusiva y de calidad para el empoderamiento de las niñas y adolescentes”. Arias también considera que programas como el que se desarrolla a través de la campaña #MasToallitasMenosFaltas responde a este propósito, así como también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues busca disminuir la disparidad de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad.

Por su parte, Laura Arosemena, directora de mercadeo y asuntos corporativos de Grupo Rey indicó que “para la empresa es fundamental aportar nuestro granito de arena en pro del cuidado de nuestra juventud. Por eso, apoyar iniciativas como esta que buscan generar una solución ante una problemática tan importante como lo es la pérdida de clases de nuestras jóvenes, es esencial. En Grupo Rey estamos convencidos de que es prioridad velar por una educación de calidad y servir de canal para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, participando activamente y sumando esfuerzos con empresas como Procter & Gamble para ser agentes de cambio”.

El proyecto #MasToallitasMenosFaltas de Always aspira a que más personas se sumen a esta causa y a convertirse en un vehículo para que se conozca esta problemática que afecta a niñas de todo el mundo. Quienes deseen aportar a esta iniciativa, pueden compartir el proyecto en sus plataformas sociales a través del hashtag #MasToallitasMenosFaltas para tener un mayor alcance y lograr que las niñas obtengan productos higiénicos, no falten a la escuela y tengan la confianza suficiente para hablar del tema.

Vía Stratego