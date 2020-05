First Climate y Enel Green Power Panamá firman acuerdo para la venta de Certificados Internacionales de Energías Renovables

• Los IREC son una herramienta eficaz y reconocida internacionalmente para documentar el consumo de energía renovable,

(6/May/2020 – web) Panamá.- Enel Green Power Panamá (“EGPP”), una subsidiaria de energía renovable del Grupo Enel (“Enel”), ha firmado un acuerdo para la venta de Certificados Internacionales de Energía Renovable (IREC) con First Climate, un comercializador y consultor de origen alemán, con amplia experiencia en los mercados de certificados de energía renovable. La negociación fue el resultado de una solicitud de First Climate para comprar IREC de una planta fotovoltaica. Esta sería la primera transacción para vender IREC a una contraparte, que no sea un Gran Cliente, por una compañía de suministro de energía en Panamá.

Los IREC son un instrumento que garantiza que la energía suministrada al consumidor final proviene de fuentes renovables y son reconocidos por los principales índices mundiales de sostenibilidad como una herramienta que ayuda a cumplir los objetivos nacionales e internacionales de energía renovable. Cada IREC representa una prueba de que se ha producido 1 MWh de energía renovable e incluye los beneficios ambientales que ha generado esta energía.

“Cambiar a las energías renovables es vital para la transición global a una economía baja o nula en carbono. Es esencial que las empresas tomen medidas climáticas audaces y alineen sus estrategias de adquisición de energía con los objetivos de sostenibilidad establecidos por iniciativas como RE100 o CDP. Estamos emocionados con la posibilidad de ayudar a nuestros clientes a obtener energía renovable en Panamá gracias a nuestra asociación con Enel,” dijo Paola del Rio Villegas, Gerente de Abastecimiento y Desarrollo de Negocios para América Latina en First Climate

“Como el mayor operador de energías renovables en el país, la venta de certificados IREC representa un valor agregado para nuestros clientes ya que les permite poner en valor sus esfuerzos en términos de Sustentabilidad, relacionados al consumo de energía renovable. Podríamos decir que el beneficio de la energía que nuestros clientes adquieren con nosotros aumenta significativamente al incluir estos certificados. En Enel Green Power Panamá nos complace aportar a nuestros clientes una herramienta más para elevar sus índices de sustentabilidad,” dijo Percy Garrido, Gerente de Comercialización de Enel Green Power Centroamérica.

La emisión de certificados IREC, a través de sus plantas fotovoltaicas y de la Hidroeléctrica Fortuna, forma parte de la gama de productos de Enel Green Power Panamá. Los mismos representan un importante valor agregado para Grandes Clientes, como ha sido el caso de Nestlé Panamá, Manzanillo International Terminal y 3M. Enel Green Power Panamá se ha comprometido a certificar, año a año, que el consumo de estos clientes proviene de fuentes renovables de energía. Esto representa un valor total de 1.8 millones de dólares por el tiempo que duran estos contratos. Por esta razón, los IREC han sido un punto determinante en la negociación de un contrato con Smithsonian Tropical Research Institution (STRI) y otros clientes más.

Cabe destacar que Enel fue el precursor del IREC Standard en Panamá, logrando obtener autorización de las autoridades locales para su funcionamiento en noviembre de 2019. Luego de esto, Enel incorpora al IREC Standard a las dos primeras plantas del país certificadas para emitirlos: Hidroeléctrica Fortuna y Fotovoltaica Estrella Solar. Desde entonces Enel ha concedido a sus clientes derechos por más de 700,000 IRECs.

Enel Green Power, dentro del Grupo Enel, se dedica al desarrollo y operación de energías renovables en todo el mundo, con presencia en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Enel Green Power es un líder mundial en el sector de la energía verde con una capacidad gestionada de alrededor de 46 GW en una combinación de generación que incluye energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, y está a la vanguardia de la integración de tecnologías innovadoras en plantas de energía renovable.

First Climate Con más de veinte años de experiencia, First Climate es un proveedor líder de servicios de gestión de emisiones de carbono y agua, apoyando a las organizaciones del sector público y privado a lograr sus objetivos climáticos y de sostenibilidad. Sus competencias básicas abarcan productos y servicios relacionados con la neutralidad de carbono, la energía verde, la gestión del agua, las inversiones verdes y el desarrollo de proyectos. Para los clientes del sector público, First Climate ofrece consultoría para las mejores prácticas de la industria, así como servicios de comercio de emisiones.

Fuente/Foto: Enel Green Power Panamá