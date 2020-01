Grupo Poma continúa invirtiendo en Panamá y realiza la apertura del Hole in One Club House del proyecto Golf Gardens

Hole in One Club House es un exclusivo complejo recreativo que cuenta con una superficie total de 7,000 metros cuadrados de superficie, y que será el centro de un exclusivo proyecto residencial que construye Grupo Roble de más de 800 casas dividido en 7 clústers.

(16/Ene/2020 – web) Panamá.- Reafirmando su firme propósito de seguir aportando al crecimiento sostenible de la economía y al desarrollo de Panamá a través del impulso de inversiones, Grupo Poma, por medio del Grupo Roble, realizó la apertura de la exclusiva Hole in One Club House del nuevo Golf Gardens, proyecto residencial ubicado en área Norte de la ciudad de Panamá, vía al Club de Golf.

Golf Gardens Residences & Club, que representa una inversión de millonaria por parte de Grupo Poma, conglomerado empresarial con 100 años de trayectoria, operaciones en más de 7 países y con 15 años de haber incursionado en el mercado panameño, es un exclusivo proyecto residencial que construye Grupo Roble de 830 casas dividido en 7 clústers y que hoy anuncia la apertura de su complejo recreativo privado, Hole in One Club House, el cual cuenta con una superficie total de más de 7,000 metros cuadrados de superficie.

Previo al corte de cinta que dio por inaugurada la Hole in One Club House, el Presidente de Grupo Poma, Ricardo Poma expresó: “Panamá es para nosotros un mercado sumamente importante. Nunca hemos perdido la confianza en este país y es por ello que seguimos invirtiendo. Llegamos para quedarnos y para contribuir al desarrollo de este país”.

Ubicado camino al Club de Golf de Panamá, el área social y deportiva de primer nivel para el sano esparcimiento familiar de los residentes, también contempla espacios como: salones para eventos con capacidad de hasta 200 personas, gimnasio, piscinas, splash pad, canchas multiusos, yoga center, extenso lobby, sistema de seguridad, entre otras áreas.

“Golf Gardens es un proyecto de grandes proporciones y su Hole in One Club House está enfocado al entretenimiento y el bienestar familiar, al que le hemos dedicado una superficie total de 7,000 metros cuadrados. Grupo Roble confía en que seguirá creciendo junto con el país, aportando, no solo a nivel económico, sino también a través de los programas de ayuda social que realizamos”, destacó por su parte Guillermo Salinas, Gerente General de Grupo Roble.

Golf Gardens Residences & Club ya tiene construido el primer clúster y en el 2021 contará con el segundo clúster, con un aproximado de 250 casas para un público que gusta de la privacidad y seguridad.

Vía LLYC