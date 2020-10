Kerby Jean-Raymond asume un rol transformador como Vicepresidente de Dirección Creativa de Reebok

El aclamado diseñador, visionario creativo y fundador de Pyer Mossi, imprimirá su voz y visión artística única a la marca

(5/Oct/2020 – web) Boston, EE.UU.- Reebok anunció el pasado miércoles 30 de septiembre el nombramiento de Kerby Jean-Raymond como Vicepresidente de Dirección Creativa. En su nuevo puesto, Jean-Raymond actuará como líder creativo para todas las disciplinas de diseño de Reebok. Trabajará en estrecha colaboración con los equipos de Productos, Marketing global y Desarrollo de Reebok para garantizar que su estrategia de diseño se implemente de forma coherente en todos los puntos de contacto de la marca. Jean-Raymond formará parte del Equipo de Liderazgo Senior de Reebok (SLT) y reportará directamente al presidente de la compañía, Matt O’Toole.

Jean-Raymond, quien es toda una fuerza cultural con una visión artística única y audaz, ha recibido numerosos premios y reconocimientos de la industria, incluyendo el premio CFDA de este año al «Diseñador estadounidense de ropa masculina del año» y el premio «Diseñador del año» de Harlem’s Fashion Row. Recientemente, Jean-Raymond lanzó la plataforma «Your Friends in New York» en asociación con Kering. «Your Friends in New York» es un innovador espacio que fusionará moda, cultura, filantropía y bienestar para formar un ecosistema de creatividad que reinvente la forma en la que los consumidores descubren e interactúan con las marcas.

Reebok ha trabajado con Jean-Raymond durante los últimos cuatro años en la innovadora colaboración Reebok by Pyer Moss. Jean-Raymond estará a la cabeza del programa «Productos con propósito» de Reebok que se lanzará en 2021 como parte de los compromisos de la marca con la lucha contra el racismo. Los primeros productos bajo la dirección creativa de Jean-Raymond serán lanzados a partir de 2022.

“Estoy muy emocionado de evolucionar en mi puesto en Reebok y de unirme al equipo de liderazgo como jefe de Dirección Creativa”, afirmó Jean-Raymond. «Recibo con mucho entusiasmo esta oportunidad de ayudar a fortalecer la marca con nuevas ideas, así como de enfocarme en inculcar un sentido de propósito social a nuestro trabajo”.

«Kerby es un visionario de la moda con un enfoque atrevido, y se ha posicionado como un líder y un activista apasionado», comentó el presidente de Reebok, Matt O’Toole. “Estamos increíblemente entusiasmados. No solo con el impacto que su presencia tendrá en Reebok a nivel de diseño y propósito de la marca, sino también de que pueda aportar su voz y su dirección únicas a la compañía en general. Sin duda, esta es una gran oportunidad tanto para Reebok como para Kerby: él entiende el valor de nuestra rica herencia y de nuestras siluetas icónicas, y sabe cómo aprovecharlo para llevar a Reebok por una emocionante y evolucionada dirección».

