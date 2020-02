La Ciencia Detrás de los Productos de Riesgo Reducido para Adultos Fumadores

(21/Feb/2020 – web) Panamá.- “La única forma de evitar por completo el riesgo de enfermedades relacionadas con fumar es no comenzar a fumar. Para los fumadores adultos actuales, la mejor opción es dejar de fumar. Sin embargo, para los fumadores que de otro modo continuarán fumando, nuestro objetivo es ofrecer alternativas libres de humo que tengan el potencial de reducir el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el hábito de fumar”.

Este fue el mensaje claro que propuso la Dra. Andrea Costantini, Directora de Asuntos Científicos para Latinoamérica y Canadá, en un conversatorio que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton, con la participación de representantes de los diversos medios de comunicación social del país.

Costantini explicó también, que décadas de investigación científica muestran que la causa principal de la enfermedad relacionada con el tabaquismo son los componentes nocivos y potencialmente dañinos (HPHC), formado por la combustión del tabaco y no la nicotina (sustancia que, si bien no es libre de riesgo, no es la principal causa del daño que sufren los fumadores).

Para informarse sobre la evidencia científica que lo sustenta, visitar: https://www.pmiscience.com/