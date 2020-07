Min Chen es reconocida como Ejecutiva del Año 2020

(16/Jul/2020 – web) Panamá.- La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) reconoció en su reunión mensual a la ingeniera Min Chen como Ejecutiva del Año 2020 por su trayectoria como emprendedora y mentora de jóvenes, niñas y mujeres en carreras STEM.

Durante la ceremonia de reconocimiento, Min expresó, “Me siento honrada y agradecida con esta distinción, no solo porque me acerca más a Panamá, sino también por la extensa trayectoria de quienes la han recibido en años anteriores. Además, tiene mucho significado para mí porque desde pequeña, mis padres me enseñaron el valor de la democracia y la libertad de emprender, que son los valores que APEDE promueve como parte de su misión.”

Min es CEO y socia fundadora de Wisy, un emprendimiento de alta tecnología creado en Ciudad del Saber, Panamá con sede en Silicon Valley que apoya a las empresas que fabrican o venden productos para el consumo masivo a transformar su negocio hacia la nueva economía a través de tecnología móvil, data geoespacial e inteligencia artificial.

Cuenta con 18 años de experiencia en transformación digital apoyando a corporaciones en múltiples países. Min es graduada con honores de la Facultad de Informática de la Universidad de Panamá; becaria Fulbright para la Maestría en Ingeniería de Software en Carnegie Mellon y egresada del Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley. Ha sido reconocida como Nasdaq Milestone Maker, 20 Líderes de Innovación de América Latina, entre otros reconocimientos.

Recientemente, Chen fue elegida entre 15 emprendedoras para participar en el programa Nasdaq Milestone Maker 2020, un programa único en el mundo que busca resaltar a emprendedores selectos que a través de su trayectoria han contribuido a resolver problemas globales. El programa finaliza con la proyección de los emprendedores en la Torre Nasdaq y en el mes de junio, la Torre Nasdaq en Times Square amaneció iluminada con su imagen.

Según comenta Min, “Ser un emprendedor Nasdaq posicionó a Wisy en las ligas globales y, a nivel personal, profundizó mi comprensión sobre el rol que debo desempeñar como mujer en el campo de la tecnología. Las mujeres somos una parte importante de la humanidad, somos el 50% y el mundo nos necesita ahora, es tiempo de que ya no pidamos permiso, es el tiempo de nosotras para decir aquí estamos y vamos a lograr que el país y el mundo resurjan.”

Min nació en China en 1979 y a los 4 años llegó a Panamá con sus padres quienes vinieron en búsqueda de mejores oportunidades. De ellos aprendió la resiliencia, la constancia, el ingenio y el optimismo que son características clave para cualquier emprendedor.

Creció en Puerto Pilón en Colón donde estudió en el colegio La Salle y a los 18 años obtuvo la nacionalidad panameña porque quería “tener la nacionalidad que refleja lo que yo siento. Panamá me adoptó y me dio oportunidades como si hubiese nacido allí. Crecí en una cultura cálida, alegre, colorida y diversa con una visión global. Ser panameña también me dio una plataforma para salir al mundo. Estoy orgullosa de representar a Panamá especialmente en estos tiempos en que la diversidad y la equidad se están cuestionando tanto.”

Sobre su residencia en Silicon Valley, Min comenta que mudarse de Panamá fue más duro de lo que imaginó y que “el año pasado fue un año de ajustes a una nueva vida en lo personal, familiar, social y profesional pero aun así ningún obstáculo ha logrado frenar nuestra misión de desarrollar tecnología para resolver los retos más grandes del mundo.”

Min Chen sido reconocida en medios internacionales como Business Insider y lidera unos de los 30 emprendimientos más prometedores de América Latina según la revista Forbes.

Fuente/Foto: WISY