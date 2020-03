Mujeres poderosas al mando de las cervezas líderes de Panamá

(6/Mar/2020 – web) Panamá.- Las mujeres han jugado un papel importante y esencial en la industria de la cerveza y es que puede que la historia no sea muy conocida, pero las mujeres han estado vinculadas a ella desde sus orígenes. Por ejemplo en Mesopotamia y Sumeria, hace más de 7.000 años, las mujeres cerveceras, (conocidas como “Sabtiem”), eran quienes llevaban a cabo la creación y comercialización de la cerveza.

Y aunque en la actualidad la industria cervecera es conocida por ser dominada mayormente por los hombres, las mujeres han tomado un rol fundamental no solo en el mundo sino también en Panamá y eso deja en constancia Cervecería Nacional, gracias a mujeres que han abierto paso para liderar proyectos, aportar ideas e innovaciones, fortaleciendo la demanda de un mercado exigente como lo es el mercado panameño.

Es por eso que, como parte del Día Internacional de la Mujer, Cervecería Nacional celebra a las mujeres protagonistas de su organización y que están al mando de las marcas más icónicas de nuestro país.

Lurys Garcia, mujer balboísta detrás de la primera cerveza de la nación

Romper estereotipos demostrando la capacidad que tiene la mujer de entender y llevar adelante este tipo de negocio logrando resultados a pesar de los sesgos presentes en la industria, ha sido uno de los mayores retos para Lurys, una Ingeniería Mecánica Industrial con un MBA con énfasis en Mercadeo, madre, amante del crossfit y del teatro y balboísta de corazón.

Lurys inició su trayectoria en Cervecería Nacional en el 2011 a través del programa Trainee. Su brillo la llevó a desempeñarse en importantes cargos como Gerente de Innovación, Gerente de Mercadeo de Franquicia PepsiCo y actualmente como Gerente de Mercadeo de Franquicia Balboa. Bajo este cargo ha logrado importantes hitos como estabilizar la participación en el mercado de Balboa ICE en el 2019 además de conseguir el crecimiento del 2% en volumen de Balboa en ese año vs el año 2018.

Para Lurys, las mujeres son poderosas y fuertes y a lo largo de la historia, muchas han demostrado la capacidad de ser y de hacer lo que sea con la misma efectividad y vehemencia que los hombres. “Al final no se trata de compararnos o de superarlos, se trata de celebrar todo lo que hemos logrado y defender nuestro derecho a ser tratadas por igual y que se reconozca el grandioso potencial que tenemos” indicó.

Bethy García, madre, rockera y líder de Franquicia Atlas

10 años de experiencia en comunicación y marketing en Cervecería Nacional, trabajando con marcas como Atlas, Atlas Golden Light, Balboa, Balboa ICE y portafolio de cervezas Premium, han llevado a Bethy a ser un elemento importante dentro de la organización.

Laborando en el sector cervecero, Bethy ha jugado un importante papel en la creación de importantes eventos como la ejecución de las campañas del Mundial 2018 de Balboa y Balboa ICE y el lanzamiento de la nueva imagen de Cerveza Balboa. Además gracias a su experiencia como músico profesional, multi-instrumentista y compositora la llevó a trabajar en la plataforma musical de Balboa ICE con canciones como “La Rusa” y “Súbele el Volumen a la Buena Vibra” de Atlas Golden Light.

Bethy recalca que “ser mujer nunca ha frenado mi carrera. Siempre me he esforzado para que todo lo que hago me represente y deje una huella. Creo que el mayor reto que he tenido ha sido aprovechar cada oportunidad que se me ha dado y demostrar de lo que soy capaz”.

Estas dos imponentes mujeres dejan muy en claro que nada les ha sido imposible, rompiendo paradigmas en una industria conocida por ser “de hombres” logrando mayor participación con su talento disruptivo inspirando a mujeres a quienes en su día les extienden un mensaje “cree en ti y sé positiva. Tienes el poder de lograr lo que quieras, visualiza y trabaja duro, pero nunca te olvides de disfrutar el camino para cumplir tus sueños” ¡Salud por ello!

Vía Star Holding/Foto: izq. Lurys García; der. Bethy García