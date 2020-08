Pfizer firma La Promesa Hispana fortaleciendo aún más sus lazos y compromiso con los hispanos en la fuerza laboral

(17/Ago/2020 – web) Nueva York, EE.UU.- Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anunció que se ha convertido en signatario de La Promesa Hispana, el primer compromiso nacional de su tipo para contratar, promover, retener y empoderar a los empleados hispanos. La promesa, lanzada en 2019 en el Foro Económico Mundial en Davos, ha sido firmada por más de 150 empresas.

La Promesa Hispana es un compromiso no vinculante legalmente para crear lugares de trabajo incluyentes y tomar acciones positivas que fomenten el desarrollo profesional de los hispanos a través de mayor participación de los empleados, programas de tutoría, recursos para los grupos de empleados latinos y el desarrollo de talento.

“En Pfizer, nos impulsa nuestro propósito de lograr avances que cambien la vida de los pacientes. Entendemos que eso significa atraer a los mejores y más brillantes talentos, incluidos los hispanos, y garantizar que todos los colegas puedan prosperar en un entorno y una cultura donde somos campeones de la Diversidad y la Inclusión todos los días. Firmar La Promesa Hispana es una prueba más de nuestro compromiso”, dijo Nanette Cocero, Presidenta Global de Vacunas Pfizer.

Como parte de la estrategia de Paridad de Oportunidades de Pfizer, la compañía se compromete a lograr la paridad para las minorías estadounidenses al aumentar su representación del 19% al 32% en los niveles de vicepresidencia y hacia arriba para el 2025.

El Grupo de Recursos para Colegas Latinos / Hispanos (CRG, por sus siglas en inglés) de Pfizer ayuda a impulsar el desarrollo profesional al ofrecer apoyo, capacitación, orientación y oportunidades de establecer contactos para ayudar a los miembros a mejorar sus habilidades y avanzar en sus carreras.

“Queremos que todos nuestros colegas se desarrollen, crezcan y tengan éxito. Estamos comprometidos a hacer que eso suceda, no solo en nuestras operaciones en los Estados Unidos sino en todo el mundo. Estamos orgullosos de ser parte de un esfuerzo de colaboración como La Promesa Hispana para promover a los hispanos no solo como colegas, sino también como clientes y ciudadanos”, agregó Diego Sacristán, presidente de Norteamérica de la división de Oncología de Pfizer.

Pfizer se enorgullece de ser miembro de la Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa (HACR, por sus siglas en inglés). Fundada en 1986, la misión del grupo es avanzar en la inclusión de los hispanos en el mundo corporativo estadounidense a un nivel acorde con sus contribuciones económicas en las áreas de Empleo, Adquisiciones, Filantropía y Gobernanza.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Pfizer a la familia de La Promesa Hispana. Este esfuerzo fue creado para que el mundo corporativo estadounidense de fe de su compromiso con nuestra comunidad. La promesa de los hispanos es la promesa de América. Necesitamos que todos entiendan que somos creadores, no tomadores; somos éxitos, no fracasos; tenemos valores familiares y valoramos el arduo trabajo. Los valores hispanos son los valores estadounidenses. Prosperaremos cuando el mundo corporativo nos respalde”, dijo Claudia Romo, CEO y fundadora de la Fundación Somos Todos Humanos (We Are All Human), cuya misión es avanzar una agenda de equidad, inclusión y representación.

La Promesa Hispana se convertirá en un programa orientado a la acción a medida que comience su segunda fase, la cual se lanzará oficialmente a finales de este año. La Promesa Hispana en acción tendrá el objetivo de apoyar a las empresas y organizaciones en la implementación de sus compromisos para convertirse en y mantener un lugar de trabajo amigable para los hispanos.

