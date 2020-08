PYMEs de Centroamérica modernizan plataforma empresarial en tiempos de Pandemia

(27/Ago/2020 – web) Centroamérica.- Según estimaciones del Centro regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) el parque empresarial de la región SICA (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Panamá y la República Dominicana), es de más de un millón de empresas. De esas el 99% son MIPYMES. El 80% son micro empresas y el 19% son pequeñas y medianas. El creciente número de ventas a través de canales digitales hizo que un gran número de pequeñas y medianas empresas se vieran obligadas a apostarle a la adopción de nuevas tecnologías.

Beneficios como la automatización de procesos y el almacenamiento de datos son otros de los motivos que han llevado a las pymes a invertir en tecnología, pues estas les permiten llevar un control adecuado tanto del producto como de las tareas internas y el rendimiento de la organización.

Algunas PYMEs de Centroamérica: Pico & Liasa, Mondaisa y REPRETEL, utilzian la tecnología SAP Business One para gestionar su plataforma de negocio, agilizar la gestión empresarial y; además, poner en práctica herramientas de transformación digital.

Las compañías implementaron la herramienta SAP Business One, que permite integrar las áreas principales de un negocio como las ventas, Customer Relationship Management (CRM por sus siglas en inglés), finanzas, compras, inventarios y producción, entre otras, para que las empresas puedan tomar decisiones seguras en tiempo real, incrementando la rentabilidad y los niveles de control sobre sus respectivos procesos de negocio.

Con la puesta en práctica de SAP Business One, las PYMEs del Istmo lograron mejorar su operación gestionando todo el proceso de ventas, la automatización de tareas de contabilidad y actividades bancarias en una sola herramienta. SAP Business One proveyó una tecnología en la nube que permite que el personal de Pico & Liasa, Mondaisa y REPRETEL tengan un acceso remoto a las aplicaciones y datos que necesita para laborar de una forma simple, segura, desde cualquier dispositivo sin importar el lugar donde se encuentre el usuario.

Rándall Quirós, Gerente General de SAP para Centroamérica, explicó que “la tecnología debe abrirle nuevas puertas a las compañías y ayudarlas a mejorar sus procesos. Una empresa inteligente, o en camino a serlo, será mucho más competitiva dentro del mercado y podrá ofrecer servicios de alta calidad a los usuarios.”

De acuerdo con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) las PYMEs constituyen el 85 por ciento de la base productiva del Istmo, aportan el 33 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y generan más del 40 por ciento de los empleos.

Apoyo tecnológico

Pico & Liasa: Creada hace 45 años, en Costa Rica, bajo la sombra de Exxon esta firma se dedica a la distribución de productos Mobil (aceites para carros y similares).

Rodolfo Hernández, CFO de Pico & Liasa, destacó que el uso de SAP Business One facilitó la integración en el área financiera con “una mejor representación de la información.”

Por su parte, Tomás Arturo Guardia, CEO de Pico & Liasa, relató que “SAP Business One representa una gran ayuda para el buen funcionamiento. En este momento estamos muy contentos con esa herramienta, todavía le podemos sacar mucho más fruto para beneficio económico de la empresa especialmente en la eficiencia, creemos que es una buena inversión.”

REPRETEL: La firma costarricense agrupa a tres canales de televisión, la administración de salas de cine y de siete estaciones de radio que transmiten en la banda de F.M. Esto la convierte en un conglomerado de medios de comunicación líder de mercado en Costa Rica, donde su programación figuran casi siempre en los primeros lugares de rating.

Jenny Guadamuz, CFO de REPRETEL, señaló que “la herramienta de SAP, permite que el personal de la compañía pueda tener la información que requiere al alcance de un click. En un mundo tan cambiante, como el de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, contar con una herramienta como SAP Business One, nos permite tener la confianza y la tranquilidad de que podremos responder a las demandas de ese mundo”, expresó Guadamuz.

Mondaisa: Es una compañía costarricense que posee más de 30 años de experiencia en el mercado de tés e infusiones. Cuenta con una amplia gama de productos enfocados en el bienestar del consumidor, sin preservantes, con sabores únicos y especiales para cada ocasión.

El Gerente de Mondaisa, Miguel Miranda, destacó que SAP Business One permitió desarrollar un control de todas las operaciones gracias a que esa herramienta es “el mejor aliado estratégico” en áreas como las finanzas y recursos humanos. “La inversión para implementar SAP Business One es para nosotros un proyecto que va a tener su retorno financiero en el corto plazo. Nuestro crecimiento en las exportaciones y el éxito diría yo de la compañía va a estar de la mano de SAP Business One porque eso es lo que nos permite tener un control de lo que hacemos y hacia dónde vamos”, declaró Miranda.

Vía SPG