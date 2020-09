ShowRoom de Dell Technologies: agilidad de la fuerza de trabajo y Revolución de los datos para enfrentar los retos actuales

(29/Sep/2020 – web) Panamá.- La economía global se encuentra en constante movimiento, y un aspecto que ayudará a las empresas a mantener su agilidad, seguir competitivos y poder crecer su negocio, es contar con el conocimiento, las herramientas y la tecnología adecuada para hacer frente a los retos tecnológicos de esta Transformación Digital.

Dell Technologies ha diseñado la plataforma Expert ShowRoom, un espacio donde los expertos de la compañía compartirán qué es lo que las empresas necesitan hoy en día para crear una dinámica de adopción de las tecnologías emergentes y conocer el rol de las TI (Tecnologías de la Información) las cuales se han vuelto esenciales para dar continuidad y crecimiento a los negocios.

El Expert ShowRoom de Dell Technologies se divide en dos aspectos: la Agilidad de la fuerza laboral y la (R)evolución de los datos.

En Agilidad de la fuerza laboral, Dell Technologies ha definido 5 perfiles de usuarios que dependiendo del rol y la dinámica de trabajo requieren de distintas herramientas y plataformas para potencializar su capacidad, y así puedan ser más productivos, con la tecnología adecuada.

Los perfiles que Dell Technologies ha definido en esta nueva realidad son:

1. Trabajadores del conocimiento – Este usuario que requiere de una productividad alta y constante. Los equipos ideales para este sector de trabajadores son la Latitude 7410, Latitude 9510, Latitude 5410, Optiplex 7070 Ultra.

2. Usuarios de Educación – Enfocado en alumnos y maestros. Equipos hechos para durar y que cuentan con el mayor número de pruebas militares: soporte a las caídas y vibraciones, regulación del calor de la computadora, sellado anti-derrames y teclado anclado para evitar que pierdan piezas. Los equipos ideales para este segmento son la Latitude 3190, Latitude 3310, equipos Precision que corren aplicaciones como Auto Cat.

3. Usuarios Especializados – Clientes que demandan un equipo que les dé el rendimiento necesario para ejecutar su trabajo con máximo potencial: desarrolladores de software, científicos de datos, diseñadores, editores de video, consultores financieros, ingenieros civiles y arquitectos. Los equipos ideales para este sector son la Precision 5550, Dell Precision 5820 de torre y la Latitude 3510.

4. Trabajadores telefónicos – Personas que laboran en un call center o que están en contacto con clientes o colegas mediante una interacción telefónica constante o a través de chats y medios sociales. Dependiendo si son colaboradores móviles, los equipos Latitude son ideales para estos usuarios, y si son trabajadores fijos, las Optiplex AIO (All In One) o los equipos Precision les serán útiles para ser más productivos en su jornada laboral.

5. Unified Workspace – Servicio que ofrece Dell Technologies a través de “Deployment”, que permite a los usuarios ser productivos desde el primer día que reciben su equipo,

el cual viene precargado con las aplicaciones que requerirán; servicios de seguridad que protegen la información resguardada en el equipo, mejoran la administración del equipo gracias a Workspace One de VMWare que facilita la actualización de softwares. Adicionalmente cuenta con el servicio de geolocalización y en caso de que el equipo se extravíe, permite borrar toda la información para que no comprometan los datos. Otro beneficio adicional es que incluye el soporte del equipo técnico en caso de que haya alguna falla o un problema de seguridad.

En esta década de los datos es necesario contar con soluciones de infraestructura que ofrezcan seguridad, escalabilidad, inteligencia e integración. Es importante que las empresas conozcan cómo procesar, almacenar, proteger y administrar las principales aplicaciones según sus necesidades. En el pabellón (R)evolución de los datos, Dell Technologies presenta tres soluciones que revolucionarán y modernizarán la TI de la empresa:

1. Aplicaciones empresariales – Se han convertido en el corazón de las empresas ya que soportan y garantizan una excelente experiencia, un gran desempeño, confiabilidad, flexibilidad, eficiencia, mejores tiempos de respuesta, continuación operacional, protección de datos y reducción de la complejidad en el manejo. Al elegir la tecnología de TI los clientes deben pensar en las necesidades actuales y proyectar el crecimiento a futuro de sus aplicaciones. Dell Technologies cuenta con los equipos que facilitarán la adopción de nuevas aplicaciones:Power Max, Power One, PowerEdge R940, PowerEdge C6420, PowerEdge MX7000.

2. Análisis de datos – Es importante que el cliente conozca cómo simplificar la complejidad que genera el análisis de los datos generados por distintos ambientes, cómo moverlos y sincronizarlos eficientemente para que estén disponibles donde se requieren y permitan la toma de decisiones acertadas para el negocio. En esta sección se requieren equipos que soporten tecnologías de Big Data, AI, ML, Edge Computing y Cloud.

3. Administración de datos – Es importante que las empresas que modernicen su TI para procesar el creciente volumen de datos generados por las cargas de trabajo críticas, incluyendo demandas de alto volumen y datos no estructurados en ambientes de usuario final, core y nube. Los equipos que requieren los usuarios para garantizar la seguridad de sus datos dependiendo del ciclo de vida de la información son Power Max, Power Store, Power One, Power Scale e Isilon.

Con la llegada de una rápida

Transformación Digital, la experiencia de Dell Technologies puede ser de utilidad para otras empresas ya que nuestra área de TI ya se encontraba en un proceso de Transformación para crear una base de innovación Digital. Con la situación actual, si bien no empezamos desde cero, sí aceleró la ejecución de nuestro plan, con lo que logramos no tener pérdidas de servicio y mantener el óptimo nivel de servicio de soporte de la compañía, el cual estamos compartiendo con nuestros clientes en todo el mundo para que continúen y crezcan en sus operaciones.

Te invitamos a visitar el Expert Show Room de Dell Technologies para conocer más de las soluciones empresariales y para los clientes que tienen para enfrentar los retos del mundo digital.

Vía CCConsultorespma