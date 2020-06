Actriz méxico-estadounidense Selina Ringel protagoniza el filme «39 semanas», rodado durante el Covid-19

(11/Jun/2020 – web) Los Ángeles, EE.UU.- La actriz méxico-estadounidense Selina Ringel protagoniza el filme «39 semanas», un largometraje de ficción sobre una madre soltera por elección en la era del Covid-19, que ha sido producido «con distancia social».

Escrita, producida y protagonizada por Selina Ringel, y dirigida por su esposo, Dany Levy Dagerman, «39 semanas» fue rodada siguiendo los nueve meses del embarazo en la vida real de la actriz. Trabajando a partir de un esquema detallado,

La película comenzó a producirse en diciembre de 2019 y se interrumpió brevemente en marzo de 2020, cuando la pandemia cerró toda la industria cinematográfica de Estados Unidos. Inicialmente, se estaba produciendo con un equipo de más de 20 personas. Después de reanudar la producción, ya con el Covid-19, el equipo se redujo a dos: Dan y Selina, y un grupo por Zoom.

La historia fue reescrita para incluir la pandemia, ya que esa era la única forma de seguir rodando y ser fiel a la verdadera experiencia del embarazo de Selina, que está cursando los seis meses de embarazo. La película está completa en dos tercios.

El tema del filme

Después de que la pandemia llega a Los Ángeles, una mujer soltera, embarazada y adicta al trabajo debe aprender que puede pedir ayuda y mostrarse vulnerable. Estas son las claves de la conexión humana en el momento en el que su vida comienza a desmoronarse.

«Mi esposo y yo nos conocimos en el American Film Insititute Conservatory y hemos sido socios desde entonces. Decidimos que queríamos comenzar a tratar de tener un bebé en septiembre de 2019 y le pregunté qué debería hacer en mi carrera profesional durante el embarazo. Le dije que no quería dejar de trabajar y se le ocurrió la idea de hacer una película que siguiera mi embarazo en tiempo real; filmando una vez al mes durante los nueve meses, algo así como la película de Richard Linklater «Boyhood». Parecía una idea loca, pero enseguida me atrapó», explicó Selina.

La actriz añadió: «Ha sido a través de un trabajo profundo sobre mi persona que me he dado cuenta de que pedir ayuda es una fortaleza. Creo que es importante comenzar a ver la vulnerabilidad como un atributo positivo».

SOBRE LOS CINEASTAS

Selina Ringel es una galardonada escritora, productora y comediante. Es una mexicana-estadounidense que creció en Guadalajara, México. Selina tiene un gran ojo para detectar talentos, que es lo que impulsa todas sus decisiones creativas y ha colaborado con personajes increíbles, incluidos Issa Rae (Insecure), Lee Aronsohn (Two and a half men), Salvador Paskowitz (Edad de Adeline), Rob Schneider (Deuce bigalow, macho gigalow).

Su trabajo se estrenó y se proyectó en muchos festivales de cine, incluido el Festival de Cine de Cannes (Sección L’ACID), el Rincón de los cortos de Cannes, Tribeca, Clermont Ferrand y el festival de cine Cinequest. Además de estar en competencia, Selina también se ha desempeñado como jueza invitada en numerosos festivales en todo el país. Fue seleccionada recientemente como uno de los veinte creadores latinos emergentes para el programa Tomorrow‘s Filmmakers Today patrocinado por HBO & The Academy, y ha impartido clases magistrales en colaboración con TEC de Monterrey, Creator Up, YouTube, AT&T, Mitu Network, New York Film Academia y otros programas educativos.

Ella también participa en un programa de voluntariado llamado Art of Elysium. Su primer largometraje, The best people, que escribió y produjo, fue recogido por Samuel Goldwyn Films y distribuido en todo el mundo y en EEUU. Ahora está disponible en Amazon Prime & Tubi. The Best People también ganó el Premio Especial del Jurado al Mejor Película en WorldFest Houston y fue elegida para la noche de clausura en Dances with Films.

Selina también escribió, produjo y protagonizó una comedia de ocho episodios llamada Tuning in, que ahora también está disponible en Amazon Prime. Selina se graduó con un MFA del programa de Producción en el Conservatorio AFI en 2014. Habla con fluidez inglés, español, francés e italiano. Ella y su esposo dirigen su propia compañía de producción, llamada 2HANDS PRODUCTIONS.

Dan Levy Dagerman (autor-director):

Dan recibió su MFA (Master of Fine Arts) en Dirección del Conservatorio AFI. Dirigió su primer largometraje, The Best People, que actualmente distribuye Samuel Goldwyn Films y que Shoreline Entertainment comercializa en todo el mundo. Se estrenó en el Cinequest Film Festival 2018. En la 51ª edición del Festival Mundial de Cine de Houston, The Best People ganó el Premio Especial del Jurado a la Mejor Película de Comedia y Mejor Actriz de Reparto. Ha dirigido varias producciones galardonadas: Nuestra necesidad de consolación (protagonizada por Stellan Skarsgard), Real Love (protagonizada por Christy Romano) y Soliloquy, que se han proyectado en festivales de todo el mundo, incluyendo Palm Springs Shortfest, Gothenburg Film Festival y Mill Valle.

El elenco de 39 weeks

Selina Ringel (Tuning In)

Brittany S. Hall (Ballers)

Vanessa Angel (Kingpin)

Arap Bethke (Club de Cuervos)

Anna Campbell (Mad Men)

George Tsai (The OA)

Phillip Garcia (Okja)

Marimar Vega (La boda de Valentina)

Fuente/Foto: MS Agency