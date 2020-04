Aprendiendo en casa con Girls 4 TechTM Connect

(24/Abr/2020 – web) Miami, EE.UU.- En el marco de actividades en ocasión del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Mastercard amplió el acceso a su currículo de su programa de educación Girls4Tech™, el cual busca impulsar las habilidades de las niñas en temas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus iniciales en inglés), a través de un conjunto de nuevos recursos educativos creativos en línea. El programa ha sido diseñado para ayudar a los padres y maestros a involucrar e inspirar a las niñas de 8 a 12 años.

A través del nuevo sitio web Girls4Tech Connect, así como a través de actividades realizadas en colaboración con nuestro socio educativo Scholastic, los maestros y los padres pueden descargar lecciones para ayudar a los estudiantes a aprender sobre temas de STEM, desde la comodidad de sus hogares o en cualquier parte del mundo.

Estas actividades se basan en estándares globales de ciencias y matemáticas, e incorporan la profunda experiencia de Mastercard en tecnología de pagos e innovación, para permitir que los niños descubran una variedad de carreras en STEM – por ejemplo, Detective de Fraudes, Científico de Datos e Ingeniero de Software.

Ahora en su sexto año, Girls4Tech ha involucrado a más de 800,000 estudiantes en todo el mundo a través de sesiones interactivas basadas en algoritmos y desafíos del mundo real, a cargo de especialistas en el rubro de Mastercard con el fin de inspirar a más niñas a seguir carreras STEM y reducir la brecha de género en estas profesiones.

«Sabemos que estos son tiempos desafiantes para los padres y maestros en muchas frentes y esperamos que estos recursos de aprendizaje sean una forma divertida de involucrar e inspirar a la juventud sobre STEM mientras están en casa», dice Susan Warner, vicepresidenta de Community Engagement en Mastercard, y Fundadora de Girls4Tech. «El acceso al sitio web fortalece lo que hemos hecho en tantos talleres. Esperamos poder desarrollar ambos esfuerzos cuando sea una vez más seguro reunirse en persona».

Las lecciones están actualmente disponibles en inglés y español, con contenido adicional en portugués, francés, chino, y árabe para seguir en las próximas semanas. Si bien todas las lecciones están diseñadas para que los estudiantes trabajen de manera independiente, también hay materiales disponibles para que los maestros guíen las sesiones en línea.

Impacto de Girls4Tech en los primeros seis años

• Hasta la fecha, Girls4Tech ha llegado a más de 800,000 niñas en 27 países y en 6 continentes.

• El programa ha involucrado a más de 4,400 mentores de empleados en todo el mundo.

• Mastercard se ha asociado con Scholastic, Be Better China, Major League Baseball, Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE), R&A e YCAB en Indonesia para ampliar aún más el programa y ofrecer habilidades en STEM de maneras únicas para niñas de 8 a 16 años.

• A medida que evolucionan las habilidades tecnológicas, se lanzó un nuevo plan de estudios en el 2019 para dar una exposición más profunda a los campos crecientes de ciberseguridad e inteligencia artificial.

• Los programas Girls4Tech también se extienden a niñas de 13 a 16 años con Girls4Tech 2.0, así como un programa de codificación de 20 semanas nombrada Girls4Tech & Code, para niñas de 8 a 10 años.

Para obtener más información sobre Girls4Tech y acceder a las lecciones en línea, visite Girls4Tech Connect.

