Celebra el Día Mundial de los Videojuegos con estas recomendaciones que puedes encontrar en GameCenter

(28/Ago/2020 – web) Panamá.- ¿Listos todos los gamers para celebrar en grande el Día Mundial de los Videojuegos? El 29 de agosto es la fecha para festejar como nunca, ya que específicamente este año, los juegos han sacado a más de una persona del aburrimiento del confinamiento.

En la actualidad, prácticamente en cada hogar se tiene acceso a videojuegos, puesto que ya no es necesario contar con una consola. Ahora solo basta con un smartphone o una tablet para jugar los más populares del momento. Por eso, para descargar los más emocionantes en los dispositivos Huawei, existe GameCenter, el servicio oficial y plataforma de distribución de juegos de Huawei.

Aquí te compartimos algunas recomendaciones divertidas:

Garena Free Fire

Se trata de un juego de supervivencia, donde junto con otros 49 jugadores el gamer luchará por salir victorioso. Cada sesión dura 10 minutos, en los cuales, los usuarios podrán elegir de dónde partir y tendrán que mantenerse en zonas de seguridad el mayor tiempo posible. Para trasladarse de un lugar a otro deberán usar diferentes vehículos, crear estrategias para esconderse y conseguir objetos de camuflaje.

Super Bros World

Es un juego móvil de aventura en la selva. Éste cuenta con diversos niveles de dificultad, en cada uno se muestra un escenario distinto con múltiples retos, donde el famoso personaje de Mario Bros tendrá que vencerlos y para ello podrá emplear sus habilidades.

WWE Champions 2020

Este juego reúne a más de 200 leyendas de la WWE para que se utilicen cada una de sus habilidades para conseguir experiencias, ganar combates para personalizar los movimientos del personaje elegido y mejorar las habilidades del equipo.

Además, el usuario elegirá sus batallas, diseñará sus estrategias, elegirá la mejor clase para vencer a sus rivales, entre técnicos, arietes y muchos más. También es posible participar en torneos mensuales para reclutar a las superestrellas de la WWE.

Z Warrior Legend

Para este juego es necesario reunir a un equipo valiente de guerreros para pelear con oponentes despiadados. Se presentarán distintas batallas y desafíos cada vez más difíciles. Donde los gamers deberán completar varias misiones para ganar recompensas y luchar contra otros oponentes del mundo.

Toda esta aventura será para conocer y revelar los secretos de la zona encantada en un mundo desconocido.

UNO

Ese juego que, tradicionalmente, era de mesa ahora está disponible en una versión para móviles. El objetivo de UNO es quedarse sin cartas antes que el resto de los jugadores. Para lograr el cometido, los usuarios podrán crear estrategias para que sus competidores ganen más cartas.

Al igual que en la versión tradicional, es multijugador, así que de manera virtual podrán convivir y divertirse al máximo entre amigos y familiares.

Para acceder a ellos, hay que seguir estos pasos:

1. Descargar GameCenter de la AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei

2. Esperar unos segundos

3. Ingresar a GameCenter desde la pantalla principal de tus dispositivos Huawei

4. Escribir en el buscados el nombre de la app

5. Presionar el botón “Instalar”

6. Esperar unos segundos

7. Listo, ya pueden comenzar a jugar, accediendo a ella desde tu pantalla principal

Actualmente, GameCenter está disponible en 33 países de todo el mundo, entre ellos los de América Latina. Las ventajas que tienen los gamers al usar la plataforma son:

• Ser los primeros en conocer los lanzamientos y probar juegos nuevos

GameCenter es la plataforma para el lanzamiento global de juegos destacados, que son exclusivos de la plataforma de Huawei. Estos incluyen Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land y más.

Los usuarios también pueden encontrar otros juegos nuevos como Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA, entre otros.

• Nunca se van a perder los juegos más populares del mundo

Los juegos populares que los consumidores pueden disfrutar en el GameCenter incluyen: Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends-Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world y más.

• Disfrutar de regalos y ofertas exclusivas

Los usuarios encontrarán varios paquetes exclusivos para el HUAWEI GameCenter. Por ejemplo, cuando jueguen Last Day Rules: Survival and Starship Legion-AMG, pueden obtener beneficios exclusivos, como monedas de oro y accesorios de tiempo limitado, lo que les brindará una experiencia de juego más agradable. Además, hay sorpresas que los usuarios pueden descubrir mientras exploran el nuevo centro de juego.

Los gamers no pueden dejar de disfrutar estos y otros juegos increíbles, solo bastan unos cuantos toques en la pantalla y listo.

