‘El Ministerio del Tiempo’ regresa a TVE para entrelazar pasado, presente y futuro

(14/Sep/2020 – web) Panamá.- El próximo jueves 17 de septiembre a las 8:00 p.m., el canal Televisión Española Internacional estrena la cuarta temporada de ‘El Ministerio del Tiempo’, la serie que ha hecho historia de la televisión por su original mezcla de género fantástico, aventura e historia. ¡Un regreso que sin duda ya esperaban muchos “ministéricos”!

La nueva temporada reunirá a la patrulla: Julián (Rodolfo Sancho), Pacino (Hugo Silva), Lola (Macarena Garcia), Alonso (Nacho Fresneda) y Amelia (Aura Garrido); incorporará a Irene (Cayetana Guillén) en las misiones; y dará la bienvenida a Carolina (Manuela Vellés) como agente del Ministerio.

Nuevos capítulos trepidantes, tramas que aparecen y desaparecen, personajes más expuestos emocionalmente y la aparición de una máquina del tiempo, el “Anacronópete” (la primera de la literatura, descrita en una novela española del siglo XIX), añadirá más ciencia ficción, pues en las manos equivocadas puede ser un arma letal.

Los protagonistas se enfrentarán a complejas misiones que les conducen a tomar decisiones en contra de sus principios o ideales. Vivirán una temporada en la cual pasado, presente y futuro se entrelazan más que nunca con intentos de cambiar el pasado y viajes al futuro, haciendo que las bases sobre las que se asienta el Ministerio se tambaleen.

El regreso de Julián

Tres años después de su última misión, la patrulla vuelve a reunirse tras descubrir en un NODO de 1943 a un galán de cine idéntico a Julián, al que todos creían muerto. Ante el desajuste temporal, la maquinaria del Ministerio vuelve a ponerse en marcha para investigar si en verdad se trata de él. Lola, Pacino y Alonso responden a la llamada de los responsables de la institución: Salvador (Jaime Blanch), Irene y Ernesto (Juan Gea). Amelia también tendrá mucho que decir en el desenlace de esta primera misión.

Nuevas misiones

Salvar la vida del dictador Francisco Franco o de monarcas como Isabel I en la Inglaterra del siglo XVI, o Fernando VII en la España del IX; conseguir que Felipe IV del Siglo de Oro se case con Margarita de Austria, y si no hay boda, Velázquez no podrá pintar las Meninas; un nuevo pero excepcional cruce entre Velázquez, preocupado por la desaparición de sus Meninas durante la Guerra Civil, y Picasso, quien parece no encontrar inspiración para pintar el Guernica.

Un homenaje al ingeniero español Emilio Herrera, un visionario que, en la primera mitad del siglo XX, diseñó la escafandra que daría origen a la utilizada por la NASA para llevar al hombre a la Luna; y también a las mujeres que hicieron historia a comienzos del siglo XX: la cantante Josephine Baker, la artista y amante de Picasso Dora Maar y la pensadora Clara Campoamor.

Así, con Científicos españoles olvidados, mujeres que reivindicaron la igualdad hace ya un siglo y creadores clave de nuestra historia, Televisión Española internacional impregnará los jueves por la noche de historia, aventura, ciencia ficción y nuevos personajes para una gran temporada #4 de “El Ministerio del Tiempo”.

Vía C4D