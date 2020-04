Llegó el día de: ‘One world: together at home’, un programa especial que se transmitirá en vivo hoy por televisión e internet

¿A donde van los recursos donados?:

Los recursos donados al Fondo de Respuesta Solidaria contra la COVID-19 se invertirán en consonancia con el Plan estratégico de preparación y respuesta de la OMS y prestarán apoyo a la labor de diversas organizaciones.

Esto incluye la:

SAVE THE DATE: 18 APRIL 2020

One World: #TogetherAtHome is a historic, global broadcast to support the fight against #COVID19.

Watch here @WHO 👉 https://t.co/OKTI6rJRMg pic.twitter.com/TlwiOgiE5I

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 17, 2020