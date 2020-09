Mortal Glitch llega a YouTube Originals para llevar a todos a su mundo virtual

(3/Sep/2020 – web) Panamá.- YouTube Originals y Touché Films, la casa productora detrás de Enchufe.tv, presentan Mortal Glitch, una divertida historia llena de fantasía y humor dentro del videojuego Hero’s Legend. La serie estará disponible sin costo para todos los usuarios de YouTube bajo el sistema con anuncios, con episodios semanales que se estrenarán los miércoles.

Mortal Glitch fue grabada en su totalidad en Ecuador, en donde los productores, de la mano de YouTube Originals, aprovechando la belleza de las locaciones, construyeron la escenografía necesaria para darle mayor realismo a esta narrativa que combina la realidad con la fantasía del mundo virtual. Touché Films, la casa productora detrás de este proyecto y de Enchufe.tv, trabajó en todos los detalles de la producción y postproducción, entregando episodios llenos de efectos especiales y fantasía.

La serie llevará a los espectadores al interior de un videojuego, donde serán parte de la aventura de Iria mientras se convierte en heroína y enfrenta sus debilidades en cada uno de los retos que superará. Este show muestra el poder de la amistad cuando se trata de sobrellevar cualquier problema, con el toque de humor que siempre ha caracterizado a Enchufe.tv.

Sigue de cerca el viaje de Iria a través de los cinco episodios que estarán disponibles sin costo para los usuarios de YouTube bajo el sistema con anuncios, con estrenos semanales cada miércoles a las 4:00 PM, horario de Panamá. Por su parte, los suscriptores de YouTube Premium podrán ver todos los episodios, sin anuncios, desde la fecha de estreno, que será el 2 de septiembre.

Mortal Glitch es protagonizada por: Antonella Valeriano interpretando a Iria; Orlando Herrera como Laín; Diego Ulloa como Hermes; Jorge Ulloa como Nícola y un elenco de soporte repleto de rostros característicos del canal Enchufe.tv. La serie fue creada, dirigida y escrita por Christian Moya, y producida por Arturo Yepez Z. Juan Aguilar es su co-escritor, quién contó con el apoyo de Nataly Valencia y Jaime Zambrano como editores de trama y guión. En conjunto lograron la entrega con el apoyo de grandes profesionales locales, con la empresa 3dar en Argentina a cargo de los efectos visuales y Rolling Stunts en Colombia, a cargo de las escenas de riesgo.

“Mortal Glitch” es parte de las nuevas producciones de YouTube Originals enfocadas en apoyar, entretener y compartir contenido con la audiencia alrededor del mundo. Entre estos proyectos se incluye Life in a Day 2020, una versión actual del documental de 2010, dirigido, nuevamente, por Kevin Macdonald y producido por Ridley Scott; This is Paris, un documental que revela el pasado oculto del ícono internacional Paris Hilton; y Bravas, una serie de ficción enfocada en la música urbana.

Disfruta del primer capítulo de Mortal Glitch:

Vía CCKCentroamérica