Nashla Bogaert, Laura Gómez, Diane Guerrero y otras celebridades se unen para intentar mejorar el mundo

(8/Jun/2020 – web) Miami, EE.UU.- «The Love Peace Joy Creativity Project» es la nueva apuesta del estilista Oscar Montes de Oca, Jodi Jones y Adam Rodríguez, junto a una veintena de celebridades, entre ellas Nashla Bogaert, Laura Gómez, Diane Guerrero, para enviar un mensaje positivo al mundo y aliviar la situación actual.

«Como afro-latino, sentí que era mi obligación social crear algo como este proyecto. Y aún más importante, formar equipo con Jodi Jones y Adam Rodríguez para que se hiciera realidad. Siento que hemos logrado algo importante al reunir un grupo de diferentes razas y culturas, que difunden un mismo mensaje: palabras de positividad», explicó Oscar Montes de Oca.

El primer programa, con la participación de Weslye Saunders, jugador de fútbol americano, se transmitió el fin de semana a través de: www.thelovepeacejoycreativityproject.com. Además, se transmitieron programas con las actrices latinas Laura Gómez y Dee-Nasty.

«Una pandemia vino a sacudir nuestro mundo. Mientras estaba en cuarentena para salvar vidas, me pidieron que participara en un proyecto que podría traernos algo de luz en tiempos de desesperación. Los afroamericanos se han visto desproporcionadamente afectados por la brutalidad policial. Junto a ellos gritamos «No puedo respirar». Su dolor es mi dolor», afirmó Laura Gómez, la conocida actriz de la serie «Orange is the new black».

Entre los participantes estarán José Duran (diseñador), Victoria La Mala (cantante), Tony Peralta (artista), Héctor Espinal (Global MUA Fenty), Ezinma (músico), Frank Guyton (MUA), Lia Pellerano (Productora de moda e influencer), Maria Jacob (Director of Nonprofit), Yuri Cordero (Executive Producer Univision), Xavier Murillo (Sir Art Manager), Oriette Domenech (diseñadora), Diane Guerrero (Actor/Autor/Activista), Nashla Bogaert (Actor/Productor), Claudio Cabrera (Writer, Deputy Director NY Times), Julissa Arce Raya (autora y activista) y Mazieh Daoust (PR Publicist), Tahiry Jose (TV Personality) y Jackie Aina (Digital Creator).

Oscar Montes de Oca y sus socios, Jodi Jones y Adam Rodríguez, han trabajado con las celebridades y marcas como Ashley Graham, Sephora, Diane Guerrero, Don Omar, Sony, Revlon, Disney Plus, Natti Natasha, Miss Sixty, Steve Madden, Valentino, Elle, Vogue, Tibi, Omega, Dishtv, Kenneth Cole, Jackie Cruz, MLB, Corina Smith, Nella Ojasm y Fanny Lu.

Oscar Montes de Oca espera que otras personas, sean o no celebridades, se sumen al proyecto con el envío de mensajes positivos.

Laura Gómez, reconocida actriz y parte del elenco de la serie «Orange is the new black».

Fuente/Foto: MS Agency