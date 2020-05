¿Una Nueva Esperanza o Despertar de la Fuerza? Tendencias de búsqueda en Google y otros recomendados de Star Wars

(4/May/2020 – web) Panamá.- Hace 41 años, el 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News publicó un artículo para felicitar a la nueva primera ministra del país, Margaret Thatcher. El curioso titular decía “May the 4th be with you, Maggie, Congratulations”, frase que al pronunciarse en inglés parece decir “May the force be with you” o “Que la fuerza te acompañe”: la famosa consigna jedi de la saga de Star Wars.

Desde esa fecha, el 4 de mayo se instituyó como el día de la célebre historia del cineasta George Lucas y los fans de todo el mundo la usan para vestirse como sus personajes favoritos o para recordar algunos de los mejores momentos de la historia que, el pasado diciembre, llegó a su final en la pantalla grande.

Google también se une a esta celebración y comparte algunos datos curiosos, tendencias de búsqueda, lugares reales de las películas que se pueden visitar virtualmente, entre otros recomendados:

Las búsquedas más populares de Star Wars en Google Trends en los últimos 15 años

1. Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza

2. Lego: Star Wars

3. Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker

4. Tercera trilogía de Star Wars

5. Star Wars: El Despertar de la Fuerza

6. Star Wars: Episodio VIII – Los Últimos Jedi

7. Darth Vader

8. Star Wars: The Clone Wars

9. Star Wars: Battlefront

10. Jedi

10 escenarios reales de Star Wars que puedes visitar en Google Maps

Viaja a través de Google Maps por estos lugares en distintas partes del mundo que han servido de escenario para filmar algunas de las escenas más impresionantes de Star Wars.

1. La Grande Dune, Nefta, Túnez

El iglú que forma la casa en la que vivía Luke se filmó en esta zona a la que se puede llegar en carro.

2. Glaciar Hardanger, Finse, Noruega

Durante las grabaciones de El Imperio contraataca este pueblo noruego fue el escenario para grabar el mundo helado de Hoth.

3. Skellig Michael, Irlanda

El rodaje de El despertar de la fuerza se realizó en las ruinas de este monasterio.

4. Plaza de España, Sevilla

Este escenario se utilizó para El ataque de los clones y La amenaza fantasma. Tuvo varias transformaciones como la construcción de domos y torres.

5. Parques Nacionales y Estatales de Secuoyas Gigantes, California

En este lugar se encontraba el bosque lunar donde viven los ewoks peludos para El retorno del Jedi, en 1983.

6. Glaciar de Langjokull, Islandia

El segundo glaciar más grande de Islandia sirvió como uno de los escenarios principales para filmar el episodio VII: El despertar de la Fuerza.

7. Lago de Como, Italia

Este lago que ha sido el lugar idóneo de rodaje de muchas películas. Esta fue la inspiración para recrear el lugar de residencia de la reina Amidala de Naboo, en El ataque de los clones.

8. Bosque Whippendel, Reino Unido

Este paisaje representa al icónico bosque de Naboo. En la vida real este bosque no cuenta con lagos, por eso, tuvieron que ser recreados digitalmente.

9. Ruinas Mayas en el Parque Nacional Tikal, Guatemala.

Las ruinas son el fondo de la estación Massassi de la Alianza Rebelde en Una nueva esperanza.

10. Abu Dabi, Emiratos Árabes.

El despertar de la fuerza tuvo como protagonista este desierto.

Apps y otros recomendados en Google Play

La tienda de Google Play para Android ofrece múltiples juegos, películas, libros y música recomendada para los amantes de Star Wars:

Juegos y apps gratuitas

• Star Wars™: Galaxy of Heroes: se trata de un juego de rol en el que los usuarios pueden crear y personalizar su escuadrón de guerra con personajes de todas las eras de Star Wars, tanto del lado oscuro como del lado luminoso.

• Star Words: con esta app los usuarios podrán crear sus propios textos de Star Wars, al mismo estilo de los intro que dan comienzo a las películas de la saga original. Sólo deben ingresar su propia frase de apertura, número de episodio y narración, para luego descargar el video y compartirlo.

• Quiz for SW – Fan Trivia: una trivia para los verdaderos fans de Star Wars con más de 600 niveles de preguntas, desde las más sencillas hasta las que sólo alguien que ha visto todas las películas puede responder.

Películas en orden cronológico

• Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1997)

• Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

• Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

• Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

• Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

• Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

• Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

• Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

• Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

• Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

• Star Wars: Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Libros

• Star Wars y la filosofía: un libro de tres profesores de filosofía, William Irwin, Jason T. Eberl y Kevin S. Decker de las universidades King ‘s College de Pensilvania, Marian University de Indianápolis y la Universidad de Washington, respectivamente. Habla del impacto de Star Wars en el mundo real y de su importancia como elemento cultural.

• El diario de la princesa: se trata del diario de Carrie Fisher, la actriz que le dio vida a la princesa Leia. Describe cómo vivió el rodaje de las primeras películas de Star Wars.

• George Lucas: una vida: una de las biografías más completas sobre la vida y los métodos de trabajo del cineasta que convirtió a Star Wars en un éxito de todos los tiempos.

Vía CCKCentroamérica