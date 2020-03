¡Prepárate para cazar y devorar las mejores burgers!

(6/Mar/2020 – web) Panamá.- Libera al Burger hunter que hay en ti con Visa en este BURGER WEEK PANAMÁ 2020, la fiesta de hamburguesas que se toma la escena gastronómica por 20 días de marzo y revoluciona a todo un país, apasionado por este delicioso emparedado.

Del 10 al 30 de Marzo, los cazadores de hamburguesas podrán devorar más de 85 nuevas especies de burgers en los restaurantes participantes, quienes las ofrecerán entre $10.00 a $15.00, con su acompañamiento y una Canada Dry Ginger Ale o una Cerveza Modelo a escoger. Este precio no incluye, impuesto, ni propinas.

El Burger Special es una promoción que se podrá disfrutar exclusivamente al pagar con Tarjetas Visa débito o crédito, y se aceptarán, también pagos en efectivo únicamente.

¡VISA UNA SOLA TARJETA PARA TODO!

Este especial de Burger Week, estará disponible, también, en la mejor plataforma de Delivery de Panamá, Appetito24 y permitirá que el público lo pueda disfrutar desde la comodidad de su hogar u oficinas descargando la aplicación.

Como parte de la celebración de su séptima edición, Burger Week trae sopresas e innovaciones en su plataforma con el fin de premiar a sus fans. Su renovado sitio web WEEK.PA le ofrece al público nuevas funciones para brindarle al usuario una mejor experiencia y un sistema de puntos que le permitirá alcanzar distintos niveles para poder ganar fabulosos premios.

Melissa Pinto, Directora de Panama Week agregó: ¨esta nueva entrega de Burger Week, espera superar la cifra de 125,000 especiales vendidos en el año 2019, lo que volverá a generar un impacto económico directo a toda la cadena de la industria de la restauración. Nuestra empresa, PICA Productions, plataforma líder de experiencias gastronómicas, se enorgullece del valor que aporta a esta industria y a la economía en general¨.

Por su parte, Ronel Gaglio, Co Founder de Appetito24, destacó el compromiso de la plataforma digital de estar más cerca de sus clientes ofreciendo experiencias innovadoras y exclusivas: «En Appetito24 nos complace acompañar un año más el Burger Week, ofreciendo las hamburguesas más creativas con los restaurantes participantes en nuestra plataforma, dentro de una sección especial habilitada por estas dos semanas. Los usuarios que descarguen la aplicación podrán encontrar en nuestra plataforma estas delicias para disfrutarlas desde su casa, oficina o simplemente reunidos con sus amigos o familiares. Desde nuestra compañía seguiremos brindando experiencias de este calibre para atender los gustos de nuestros clientes”.

FAN FAVORITE

El público podrá votar por su Burger favorita en el sitio WEEK.PA, para elegir al Restaurante ganador del Fan Favorite 2020.

RESTAURANTES EN LA CIUDAD DE PANAMÁ:

4Bistro, 5inco, Aktibao, Amano, Aurum – Las America Golden Tower, Azul Pool Bar – JW Marriott, Barru Café and Lounge, Beat Burger, Beauty and the Butcher, Birrería La Mano Floja, Bistró Central – Central Hotel, Blue Moon, Brew Stop, Bótanica, Bottle Alley, Bros and Beers, Brothers, Butcher‘s Truck, Cabana, Camaleón 111, Casa Bruja, Casa Escondida, Casco Burger, Chevre, Corvina y Caña – Hotel Marriott, Cuquita Cookita, Dainer 16, El Corte Argentino, El Republicano, El Viejo Santana, Esa Flaca Rica, Fenicia, Food District Bistro & Bar – Holiday Inn, Göbe Fish & Steak House, Grill Meister, Habibi‘s, Hamburguesía, Hooch, Hooters, Italian Burger, Joder Gastro Lab, La Fábrica, La Ostia, La Pulpería, La Rana Dorada, La Tapa del Coco, L Azotea, Lola Mía-Hotel Concordia, Lynchburg, Mahalo, Malo, Marula, Muh, Mulligan‘s Golf Bar – Summit Rainforest & Golf, New York Bagel Café, Nomada Eatery, Oak, Oink House, Paladar, Par de Pintas, Paul Bakery, Pedro Mandinga, Prime Steak House, Rock Burger, Salsipuedes – Hotel Bristol, Santé, Score Sport Bar, Slabón, Smashburger, Solomon‘s, Spice Market, Stizzoli, Strangers Club, La Nave-T‘Bierklooster, Tanino Bistro, The Dining Room -American Trade Hotel, The Fish Market, The Wallace, The Wine Bar, Tío Navaja, Tosto Café, Tradi, Wahaka, Wingstop.

INTERIOR

Aquí Va La Niña (Chiriquí), Brewjas Pub (Chorrera), Mare Bonita (Chitré), Gambrinus (Penonomé), La Maestra (Los Santos).

BURGER CHALLENGE FEST

El Burger Challenge Fest se celebrará el 28 de Marzo en el Sport Center de Costa del Este desde las 3:00 p.m. Uno de los atractivos principales de este festival, será la competencia de Chefs quienes estarán concursando para llevarse el título de Burger Master Chef 2020, en un emocionante evento que incluye la eliminatoria para elegir a los finalistas que competirán por preparar la hamburguesa más original con ingredientes secretos. Todo esto, ante un público estimado de más de 4,000 personas que vivirán la competencia en vivo, mientras disfrutan de un festival gastronómico con excelente ambiente, buena música, bebidas y exquisita comida al aire libre.

Durante 2 semanas previas al evento de Burger Week, un selecto grupo de jueces con experiencia en el mundo culinario, visitarán los locales nominados para degustar sus hamburguesas, calificarlas y seleccionar a los 15 chefs semifinalistas que competirán por el puesto del ¨Burger Week Master Chef 2020¨.

Vía LLYC