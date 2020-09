Científicos lanzan un «esquema» para salvar ecosistemas críticos y estabilizar el clima del mundo

“La Red de Protección Global – Global Safety Net muestra una forma de avanzar en la conservación de zonas con vida silvestre y confirma que la naturaleza no se encuentra en unos pocos lugares remotos y lejanos. La humanidad entera merece tener acceso a la naturaleza y a los innumerables beneficios que provee para nuestra salud mental, física y espiritual”.“El bosque juega un papel importante en la captura de dióxido de carbono y es crucial para alcanzar los objetivos respecto al calentamiento global definidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. La Red de Protección Global – Global Safety Net encuentra que un ¼ del área terrestre del planeta corresponde a regiones forestales (32.8 M km2), de las cuales solo el 28% está protegido. Resguardar los bosques restantes, que contienen más de 1.3 billones de toneladas de dióxido de carbono, son esenciales para mantener el balance de nuestro sistema climático global”.

Greg Asner, PhD (ASU): “La Red de Protección Global – Global Safety Net es una poderosa hoja de ruta para mitigar el cambio climático y evitar el colapso de nuestra infraestructura biológica natural. La GSN1 genera información en todos los niveles, desde el local hasta el nacional, pero es imperativo que los gobiernos nacionales actúen rápidamente para desarrollar un plan de acción detallado para alcanzar estos objetivos”.

Manno França (Globaïa): “Los corredores biológicos son las conexiones sinápticas de los hábitats. Sin ellos, los ecosistemas eventualmente se degradarían y dejarían de existir. En un mundo que cambia rápidamente, la conectividad entre áreas protegidas y terrenos indígenas es vital para la supervivencia de los ecosistemas y del flujo genético de las especies”.

Tanya Birch (Google Earth Engine): “Ahora contamos con un detallado mapa global que ayudará a guiar las políticas para restaurar la relación de la humanidad con la naturaleza. Este es un un momento en el que necesitamos entender al planeta Tierra como un sistema, más que nunca antes. Google dedicó más de una década al desarrollo de tecnologías para analizar el planeta a una escala sin precedentes. Aprovechando tecnologías avanzadas de computación, la Red de Protección Global – Global Safety Net ofrece una hoja de ruta accionable y dinámica para salvar nuestro planeta. La tecnología permite implementar la ciencia a gran escala… y la ciencia es clara: el tiempo para actuar es ahora”.

Karl Burkart (One Earth): “Si sobrepasamos 1.5°C en el aumento promedio de la temperatura global, será difícil, si no imposible, alcanzar los objetivos de la Convención de la Biodiversidad de la ONU. Y si fallamos a la hora de proteger terrenos para servicios ecosistémicos y secuestro de dióxido de carbono, no podremos lograr el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Las dos convenciones están entrelazadas. Existe una cantidad muy limitada de zonas naturales que podrían tener usos humanos antes de que dejemos pasar la ventana de los 1.5°C. Por lo tanto, necesitamos proteger todas las tierras naturales restantes antes de 2030 – aproximadamente el 50% de la Tierra – para lograr salvar la biodiversidad y estabilizar nuestro sistema climático global”.