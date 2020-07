La reputación corporativa y el compromiso de las marcas es clave en un entorno incierto

Approaching the Future 2020. Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles. Especial LATAM

La reflexión que pone foco en Latinoamérica apunta a que, en la nueva normalidad, el compromiso de las marcas será clave para su relación con los distintos grupos de interés.

(15/Jul/2020 – web) Latam.- La importancia de la gestión excelente de la reputación, la marca, el propósito, la sostenibilidad, la ética y la transparencia de las empresas ha crecido en los últimos cinco años, en un contexto marcado por la incertidumbre, la crisis del coronavirus y la creciente desconfianza de la sociedad hacia las instituciones, como indica el informe Approaching the Future 2020: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, elaborado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y CANVAS Estrategias Sostenibles y que presentó Pizzolante en una sesión online abierta al público que puso el foco en el impacto de estas tendencias en Latinoamérica y su impacto en la nueva realidad post COVID-19.

Principales tendencias en LATAM y su impacto en la nueva normalidad

‘Marcas comprometidas, marcas que se diferencian’ es la tendencia que lidera el ranking de prioridades para los directivos latinoamericanos que respondieron a la encuesta del estudio (18,7% de la muestra). Una tendencia que, si bien no puede considerarse representativa de la totalidad del mercado latinoamericano, desde el punto de vista cualitativo responde a una macro-tendencia que venimos observando en ediciones anteriores: emerge una ciudadanía más activista que busca y espera soluciones a las desigualdades sociales, exige empresas responsables y rechaza las que no están alineadas con sus valores personales. Una actitud que también se refleja en los criterios de inversión y en la búsqueda de trabajo. Así, esta tendencia destaca el compromiso de las marcas y la vertebración en torno al propósito corporativo, los principios y valores como una palanca clave para construir diferenciación. En este contexto, las organizaciones tienen que reforzar su liderazgo para ser valoradas como parte de la solución a los grandes retos.

La tendencia valorada como la segunda más relevante para los directivos latinoamericanos es ‘Medir los intangibles: un reto por alcanzar’: el 37% de las empresas encuestadas trabaja en la medición de sus intangibles y el 59% afirma utilizar estas métricas para la toma de decisiones. Pero no es una tarea sencilla: el 71% de los expertos destaca la dificultad de convertir las métricas de intangibles en indicadores sólidos que demuestren su impacto en el negocio, y el 46% señala como obstáculo la mentalidad cortoplacista de las empresas, que entra en conflicto con la visión de creación de valor a largo plazo. En este sentido, y como subraya Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, “La necesidad de medir los intangibles es determinante para demostrar su aportación a la creación de valor en el largo plazo. Necesitamos avanzar en la incorporación de indicadores no financieros sólidos y vinculados a las políticas de remuneración, como la reputación, la marca y la satisfacción de clientes en el cuadro de mando de las organizaciones”.

Otra de las tendencias que adquiere gran relevancia, tanto en el caso de los resultados globales como para el análisis de Latam, es ‘Agenda 2030, una década para la acción’ (esta tendencia ocupa el tercer puesto en el ranking en ambos casos). La declaración de estado de emergencia climática se produce en un entorno de creciente sensibilización de la sociedad, que reclama a gobiernos y empresas que pasen a la acción. La Agenda 2030 es el tema prioritario cuando hablamos de sostenibilidad tanto para los directivos como para los ciudadanos. En 2020 ha crecido un 12% el número de empresas que ya están trabajando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, preferentemente en el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico (42%), ODS 5 Igualdad de género (32%) y ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos (31%).

El informe Approaching the Future 2020 se presenta en un contexto marcado por la crisis de la COVID-19, que no ha hecho más que reforzar y acelerar la implantación de muchas de las tendencias que identifica el estudio desde hace cinco años, como ‘La transición hacia el futuro del trabajo’, “inversión responsable, para un mundo más sostenible” o “El dilema de la privacidad de datos ante la inteligencia artificial”.

En este sentido, como apunta Thony Da Silva, Socio Director de Pizzolante, “La capacidad del liderazgo por integrar estas tendencias a través de decisiones oportunas y correctamente comunicadas, tendrá un impacto sustantivo en las capacidades futuras y reputación de sus organizaciones; de hacerlo con celeridad, lograrán capitalizar sobre una buena actuación responsable y construirán ventajas competitivas, aun durante esta compleja circunstancia, para preservar su valor en el tiempo”.

Metodología del estudio y entidades colaboradoras

El informe, presentado en Latam con el apoyo de Pizzolante, identifica 14 tendencias que marcan un presente y un futuro de las empresas condicionado por su capacidad de gestión excelente de la reputación, la marca, el propósito, la sostenibilidad y la ética, y ha sido elaborado a partir del análisis de más de 250 fuentes externas, una encuesta a 300 directivos y la consulta cualitativa con 52 expertos, líderes de empresas de referencia.

Además, en su quinta edición, se incluye un análisis longitudinal de las tendencias en los últimos cinco años y se contrastan con las expectativas de la opinión pública, a través del análisis de 250.000 comunicaciones del ecosistema digital realizado con herramientas de inteligencia artificial por la Cátedra de Corporate Excellence de Métricas de la Universidad de Málaga, su Centro de Investigación Social Aplicada, y los estudios de prospectiva social de la empresa de investigación de mercados Punto de Fuga.

El informe ha contado con el apoyo de Dircom como partner institucional, y de las siguientes entidades colaboradoras: APC, Asociación de Marketing de España, BCorp, DCH, DIRSE, Foro de Marcas Renombradas de España, Fundacom, Fundación máshumano y Cátedra Itinerante Pizzolante.

Más información: www.approachingthefuture.com

Sobre Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership

Fundación empresarial creada por grandes empresas para profesionalizar la gestión integrada e integral de los intangibles como recursos estratégicos que guían y construyen valor para las empresas en todo el mundo. Se trata de un think tank que genera conocimiento e innovación aplicada. Approaching the Future. Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles es su informe de referencia anual. www.corporateexcellence.org

Sobre CANVAS Estrategias Sostenibles

Es una firma de consultoría estratégica especializada en responsabilidad corporativa y sostenibilidad, fundada en 2014 por Isabel López Triana y Claudina Caramuti. La firma impulsa anualmente el informe Approaching the Future: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, en el que se incluye el análisis del RADAR CANVAS, plataforma de inteligencia social y conocimiento de la consultora. www.canvasconsultores.com

Sobre Pizzolante

Firma internacional de consultoría gerencial en estrategia y comunicación empresarial con 44 años de trayectoria. Su experiencia y conocimiento de las realidades en la región le ha permitido apoyar a múltiples empresas en diversos procesos y países de Europa, África, Norte, Centro y Sur América, en ámbitos tales como: Identidad y Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Manejo de Crisis, Sostenibilidad y Responsabilidad Social, Comunicación Digital, Innovación, y Gestión de Reputación de Marca/Empresa.

Vía Pizzolante