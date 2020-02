Propietario de camión Hino con más de un millón de kilómetros recorridos ingresa al Club Sugawara

• El nuevo miembro del Club Sugawara afirmó que su camión es único, con una fortaleza en la que siempre puede confiar.

(14/Feb/2020 – web) Panamá.- El Club Sugawara tiene como objetivo promover el cuidado y mantenimiento de los camiones Hino, mostrar la calidad, potencia y durabilidad. Se denomina así en honor a Yoshimasa Sugawara, el «Hombre de Hierro de Dakar» que ha competido de manera impresionante, posee el récord de 36 aperturas consecutivas en el Rally Dakar y terminado en 20 de manera consecutiva. Igualmente, estos récords han sido reconocidos en los Guinness World Records ®.

“Esta iniciativa reconoce la fuerza y capacidad de los camiones Hino pero también destaca la responsabilidad y cuidado de sus propietarios para mantenerlos funcionando en óptimas condiciones. Los miembros del Club Sugawara son aquellos que poseen camiones Hino con más de un millón de kilómetros recorridos”, señaló Fernando Miranda, Gerente General de Tambor, S.A.

Este año, Pablo Cedeño Batista, propietario del Hino SG de 1988, con 1,722,650 kilómetros recorridos fue reconocido como primer miembro del Club Sugawara. Un extraordinario honor.

Cedeño, nativo de la provincia de Coclé, quien se dedica al transporte de ganado en Aguadulce, fue galardonado y obsequiado por ejecutivos de Tambor S.A. e Hino Motors.

“Estoy muy agradecido por este camión que me conforta y respalda, es mi fuente de ingresos y no

solo me ayuda en el ahorro de combustible, sino con su maquinaria a todo terreno. La verdad sin dudarlo siempre recomiendo Hino, por su fabricación y motores japoneses”, expresó Cedeño.

“El objetivo final de nuestro programa postventa es mantener los camiones de nuestros clientes en operación el mayor tiempo posible, sin interrupciones y con el mejor nivel de productividad y eficiencia. Este programa va desde el suministro y excelente disponibilidad de repuestos genuinos como las habilidades técnicas de nuestro personal entrenado directamente por el fabricante, afirmó el Gerente General de Tambor, S.A.

Vía ComsMarket