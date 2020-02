The Power of Nature: creando experiencias de aprendizaje que cambian vidas

(19/Feb/2020 – web) Ciudad del Saber, Panamá, 19 de febrero de 2020 – Panamá es el escenario que une continentes y culturas para tres programas claramente originales y traslapados como parte de la iniciativa de Fundación Geoversity.

Jóvenes líderes de todo el mundo llegan directamente desde el World Economic Forum en Davos, desde la Escuela MUSE con sede en Los Ángeles y desde la sede del Consejo Internacional de Jóvenes Indígenas en Colorado. Se verán inmersos en un programa de ponencias, viaje y liderazgo:

• El programa The Power of Nature reúne a dos expositores de fama mundial, cuyos libros son considerados best- sellers y nos muestra cómo aplicar la sabiduría de la naturaleza a las prácticas comerciales.

• The Biomimicry Launchpad Program, que reúne a 12 grupos de emprendedores que están usando a la naturaleza como inspiración para el desarrollo de sus ideas con la ayuda de los mentores.

• Y el programa Earth Vision TransContinental Journey, que será un recorrido de inmersión y reflexión en la naturaleza.

Todos estos programas forman parte del evento The Power of Nature 2020, que reunirá a científicos, artistas y líderes empresariales para discutir ideas de diseño con la naturaleza, cómo los superorganismos pueden enseñarnos a sobrevivir y prosperar, cómo convertir a los fanáticos en activistas para comunidades saludables y supervivencia del Planeta, y la inspiración de los principales líderes juveniles. en un viaje por el bienestar de la vida. David Meerman Scott autor del libro más vendido “Fanocracy” y la Dra. Tamsin Woolley-Barker una de las pioneras de la Biomímesis y autora del libro “Teeming” formaron parte del prestigioso panel de expositores que participaron en esta jornada.

Este año también se unen a esta iniciativa, jóvenes líderes de todo el mundo, quienes aportarán significativamente en la implementación de estrategias de mitigación y adaptación al Cambio Climático. Ellos llegan a Panamá con un mensaje de conservación, unificación de los pueblos y trabajo cooperativo en pro de la Naturaleza. Panamá está representada por dos jóvenes líderes indígenas que traen un mensaje de conservación, unificación de los pueblos y trabajo cooperativo a favor de la naturaleza, ellos estarán liderando la expedición por sus territorios: Iniquilipi Chiari, fundador y primer presidente del Congreso de la Juventud Guna y Laura Dihuignidili Huertas Thompson, fundadora y presidenta de ANYAR, una ONG recién formada dedicada a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Panamá.

A través de estas iniciativas, Geoversity reafirma su compromiso de crear experiencias de aprendizaje que cambien vidas y comunidades, a través del desarrollo de modelos de conservación de los ecosistemas terrestres y marinos.

Vía Star Holding