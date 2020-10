Acodeco ofrece recomendaciones sobre publicidad en comercios

-Ante la reapertura comercial-

(7/Oct/2020 – web) Panamá.- Durante las verificaciones que realiza la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de la publicidad, en diferentes locales comerciales del país, se busca comprobar si los comercios mantienen anuncios de ofertas y si se ajustan a la verdad.

Con la reapertura comercial se pueden apreciar ofertas y baratillo, con hasta el 70% de descuento. Sin embargo, los consumidores deben estar alerta ante algunas anomalías que anteriormente se han dado con este tipo de publicidad.

Entre las anomalías más frecuentes, encontradas sobre veracidad de la publicidad, se encuentran: no indican fecha de duración (inicio y finalización de la promoción); no anuncian si la venta es total o parcial en el establecimiento: aparece hasta agotar existencias sin mencionar las cantidades a ofertar: el porcentaje de descuento en ventas especiales, los comercios no especifican el precio regular y el de oferta.

De enero a agosto de este año, se atendieron 215 casos de veracidad de la publicidad por una cuantía de B/. 376 mil 784 balboas. ​Los agentes económicos con más casos en temas de veracidad: supermercados, telefónicas, tiendas por departamento y farmacias.

Sobre las ventas especiales también conocidas como baratillos, liquidación, descuento, rebajas o cualquier otro nombre que induzca al consumidor a comprar, dando a entender que su precio regular ha sido rebajado, esta información deberá indicarse, en lugar visible del establecimiento comercial, el precio más bajo en que dicho artículo haya sido vendido por el establecimiento en los últimos tres meses y el nuevo precio o sea el de oferta.

La publicidad relativa a las ofertas, promociones, rebajas, descuentos, etc., deberá indicar su duración o el número mínimo de unidades que se ofertan. En caso contrario, está obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten, los productos ofertados en las condiciones señaladas. Si no se indica o señala la duración de la oferta se entenderá que está obligado a entregar el bien o servicio al consumidor hasta que se comunique por el mismo medio la finalización de la venta especial.

Los anuncios son responsabilidad de cada agente económico y, por ende, deben dar al consumidor lo ofrecido en las condiciones anunciadas. Los consumidores están únicamente obligados a pagar por el precio de menor cuantía, siempre y cuando este precio no haya sido alterado por el consumidor. Hay que tener presente que todo bien o servicio adquirido tiene garantía y por tanto los consumidores deben exigir su certificado de garantía junto al comprobante de caja.

Para presentar denuncias, los consumidores pueden hacerlo vía WhatsApp 6330-3333, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., o a través de la línea de Atención Ciudadana 311, las 24 horas. Es importante proporcionar una foto del anuncio o letrero alusivo a la denuncia de ofertas, como prueba ante el agente económico.

Fuente/Foto: Acodeco