AMP y la ARAP refuerzan acciones para prevenir y eliminar la pesca ilegal

(9/Oct/2020 – web) Panamá.- “Ponemos a disposición de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) el uso del sistema de Ventanilla Única Marítima de Panamá (VUMPA), valiosa herramienta tecnológica, que contribuirá a que puedan realizar las acciones necesarias para controlar a las naves que se dedican a diversas actividades perjudiciales para los ecosistemas marinos, como lo es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, indicó el Ministro de Asuntos Marítimos, Arq. Noriel Araúz, durante la visita que realizó junto a la Administradora de la ARAP, Lic. Flor Torrijos y el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Lic. Augusto Valderrama, al Puerto Internacional de Vacamonte, ubicado en la provincia de Panamá Oeste.

La labor mancomunada que ejecuta la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la ARAP, también contribuirá a afrontar el proceso de auditoría que realizará la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea (DG Mare), a este importante puerto, evaluación que efectúan periódicamente para dar seguimiento al cumplimiento de la regulación de la Unión Europea sobre INRI, en donde con el uso del VUMPA, la ARAP podrá acceder a los sistemas de información electrónica en todo el territorio nacional a fin de conocer, en tiempo real, el arribo de buques de pesca de pabellón extranjero, entre otros detalles.

El sector pesquero, dentro del ámbito marítimo es un componente importante en el desarrollo social y económico de la población, al constituir una fuente importante de alimentos, empleo, ingresos y esparcimiento en todo el mundo. Millones de personas obtienen de los recursos marinos sus medios de subsistencia.

Actualmente, este sector enfrenta grandes desafíos, entre los cuales se encuentra combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que constituye una amenaza no solo para Panamá, sino para la región latinoamericana en general, toda vez que representa una gran desventaja y discriminación para los pescadores que actúan con responsabilidad, honestidad y de conformidad con las condiciones de sus autorizaciones de pesca.

Es por ello, que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) redobla sus esfuerzos de cooperación interinstitucional con la ARAP, ya que es preciso que todos los que intervienen en el sector marino y pesquero contribuyan a la conservación y ordenación de la pesca mundial, lo cual redundará en beneficios para las generaciones actuales y futuras.

En este recorrido también estuvieron presentes la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Lic. Erika Mouynes, el representante de la Asociación Nacional de la Industria Pesquera Panameña (ANDELAIPP), Ing. Tomás Villa, la Adm. del Puerto Internacional de Vacamonte, Lic.Ana Méndez y demás colaboradores del recinto portuario.

