Carrizo Jaén: la transparencia y la honestidad no están en cuarentena

(27/Abr/2020 – web) Panamá.- El vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, afirmó este lunes que en este gobierno la transparencia y la honestidad no están en cuarentena, y lo que sí debe estar aislado durante la pandemia es la politiquería.

Minutos antes, el viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

El vicepresidente Carrizo Jaén destacó que Muñoz decidió separarse con mucha dignidad para darle pie a las investigaciones, independientemente de donde vengan.

Previo a un recorrido por el Hospital Modular Panamá Solidario, el vicepresidente de la República dijo que nadie está por encima de la ley, pues los recursos del Estado son sagrados y este gobierno tiene el compromiso de sacarle el mayor rendimiento posible a cada balboa que se invierta.

“La transparencia y la honestidad no están en cuarentena, lo que debemos poner en cuarentena es la politiquería”, dijo Carrizo Jaén, y agregó que, si no hubiera sido por el retraso en la construcción de la Ciudad Hospitalaria, no hubiera sido necesario construir el hospital modular.

“Nos preguntamos la razón por la cual hemos tenido que construir este hospital: porque en manos extrañas de algún mal patriota quedaron los recursos de la Ciudad Hospitalaria”, precisó.

Carrizo Jaén recordó que, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, se creó una comisión que se encargaría de la compra de los equipos necesarios para salvar la vida de los afectados, y se basarían en tres criterios: no pagar adelantos ni anticipos, que los precios fueran justificados y no pagar nada que no haya sido finiquitado y recibido de manera conforme.

Además, dijo que, con esos criterios, el gobierno inicia la compra de productos y equipos, en medio de una guerra comercial internacional por conseguir estos insumos, y en la cual muchas empresas que han ofrecido productos al gobierno se han retirado porque los fabricantes no pueden cumplir con la demanda.

Agregó que el gobierno tampoco puede arriesgarse a contratar empresas en el extranjero porque no se están pagando anticipos, y el gobierno no puede arriesgarse a que una fábrica contratada no pueda suplir el producto solicitado porque por la pandemia no se le permite exportarlo.

Carrizo Jaén enfatizó que el gobierno no va a comprometer recursos, “ni vamos a pagar absolutamente nada que no tenga la especificación técnica, en este caso un ventilador”.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá/Archivo