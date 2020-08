Continúan las multas por faltas al historial de crédito

(11/Ago/2020 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), desde enero hasta la fecha del presente año, ha impuesto 131 mil balboas en multas de primera instancia, por incumplimiento de la Ley 24 del 2002 (historial del crédito).

Hasta la fecha, 82 diferentes agentes económicos han sido sancionados. Entre los principales motivos se encuentran 31 (B/.45,000.00 en multas), por no rectificar el historial, o sea los consumidores no estaban conformes con el dato que reflejaba el comportamiento de sus pagos; igualmente, 17 (27 mil balboas en total), al no eliminar por prescripción (el dato reportado debe ser eliminado, tomando en cuenta que no se ha realizado pago alguno a la obligación desde hace 7 años del último pago realizado). También se destacan 15 multas (B/.24,000.00) por no eliminar observación de cuenta contra reserva: el consumidor mantiene una obligación en cartera castigada y está realizando los pagos correspondientes.

Según la Ley 24 de 2002, la Acodeco en la entidad es la encargada de atender las quejas de los consumidores o clientes sobre el historial de crédito y de aplicar las respectivas sanciones a los agentes económicos que incumplan con lo establecido en dicha legislación. Las infracciones a esta ley, ocupan actualmente la tercera posición en las multas impuestas por primera instancia.

Los agentes económicos con más multas por incumplimiento del historial de crédito, son los bancos con 21 por B/.39,000.00; financieras 19 con B/.21,000.00; agencias de cobro 9 por B/.15,000.00; universidad 5 sanciones por B/.10,000.00 y telefonía (5 sanciones por B/.9,000.00).

La lista de todos los agentes económicos sancionados por la Acodeco debido al incumplimiento de la Ley 24 de 22 mayo de 2002, modificada por la Ley 14 de 18 de mayo de 2006, «Que regula el servicio de información sobre Historial de Crédito de los consumidores o clientes», pueden visualizarse en el ‘Tablero de Multas’ de la página web www.acodeco.gob.pa.

Fuente/Foto: Acodeco