Dos panameños nos representarán en el World Coffee Event 2020

(28/Ene/2020 – web) Panamá.- Panamá, 27 de enero de 2020 – Por cuarto año consecutivo se celebró el Panama Coffee Festival donde se llevaron a cabo dos competencias oficiales: preparación de café filtrado y de café de extracción, de las cuales resultaron ganadores Wilford Lamastus de Lamastus Estates y Adrián Villareal de Café Unido, respectivamente. Los ganadores viajarán a Melbourne, Australia en mayo para representar a Panamá en el World Coffee Championships (WCC) con los hospedaje y pasajes pagos.

Un total de 13 competidores, siete brewers y seis baristas, se disputaron los primeros puestos preparando bebidas que cumplieran con los parámetros técnicos del concurso. Un jurado internacional eligió a los tres primeros lugares de ambas categorías, quienes fueron premiados el sábado 18 de enero en el nuevo Café Unido del Casco Viejo.

El evento organizado por Specialty Coffee Events Panamá (SCE) contó con exhibiciones de empresas y productores de café, al igual que de cadenas de cafetería. “Este tipo de iniciativas, además de promover el café panameño entre los locales, eleva la proyección internacional de Panamá como país productor de café de la más alta calidad,” señaló Alberto Bermúdez, fundador de Unido Coffee Roasters.

SCE es una asociación sin fines de lucro conformada por Mario Castrellón, Simi Benzadon y Alberto Bermúdez, que busca promover el café panameño y culturizar al consumidor y al productor a través de talleres y actividades variadas. Próximamente estarán organizando The Best of Panamá, en donde se seleccionarán los mejores lotes de cafés especiales para ser vendidos en una subasta electrónica.

Vía Stratego