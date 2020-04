Ejecutivo evaluará borrador de recomendaciones para levantar la cuarentena

(23/Abr/2020 – web) Panamá.- Tras decir que se siente optimista por el manejo que Panamá le ha dado a la pandemia por COVID-19 y ante el futuro de la situación económica del país, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, dijo que este fin de semana analizará el borrador 1 sobre el proceso de levantamiento de las medidas de cuarentena y otras acciones que se ejecutarán después de la crisis.

La decisión de levantar las medidas de cuarentena se tomaría de manera paulatina, después de un lapso de dos semanas en las que se espera se mantenga el índice de contagio por debajo de 0.95 por cada paciente. La decisión se tomaría “con cabeza fría” y siempre siguiendo las recomendaciones de los expertos en salud.

Explicó que este borrador 1 fue elaborado por la Mesa Económica que se instaló para preparar las acciones que habrá que emprender una vez superada la pandemia y se puedan levantar las medidas de cuarentena.

El mandatario aprovechó su conversación con el pueblo panameño para reiterar sus felicitaciones al equipo de salud, a los miembros de la Fuerza Pública, los operadores de Metrobús y otros panameños que han apoyado para lograr el avance alcanzado, lo que es producto de ese equipo de trabajo y del pueblo panameño, del cual se siente orgulloso.

Cortizo Cohen reiteró que, según los reportes de salud, Panamá mantiene una tasa de contagio de 0.95; es decir, que cada persona contagiada puede contagiar en promedio a menos de una persona. Sin embargo, expresó que hay algunas áreas del país, como Colón, San Miguelito, Panamá Oeste (Arraiján, La Chorrera) y Chiriquí que están por encima de este nivel, lo que calificó como “preocupante”.

El presidente panameño hizo alusión a una frase de un alto funcionario alemán ante la situación que vive el mundo por la nueva enfermedad y el panorama que se observa en Panamá: “Hemos progresado en los últimos días, pero la situación es grave”; hay que mantener medidas como el distanciamiento social, quedarse en casa y el lavado frecuente de manos. “La pandemia no tiene fin, el número de casos puede aumentar” y se puede dar un rebrote, señaló.

Cortizo Cohen insistió en que el resultado en el país es producto de la disciplina del pueblo panameño, por lo cual aprovechó para felicitarlo y pedir que se sigan tomando las medidas que permiten que esa letra R que usan los científicos para referirse al nivel de contagio pueda reducirse a menos de 0.95.

Cortizo Cohen emplaza a servidores públicos que han recibido bonos y bolsas

El presidente emplazó a los servidores públicos que han recibido bolsas o bonos del Plan Panamá Solidario a que, entre este jueves y viernes, acudan a las respectivas oficinas de Recursos Humanos de sus entidades y voluntariamente llenen el formulario para donar el 20% de su salario al programa por los próximos tres meses. De lo contrario, tomará una decisión sobre ellos la próxima semana, advirtió.

“Hay una cantidad considerable de funcionarios de diferentes instituciones y ministerios que han aceptado los bonos y las bolsas, incluyendo a más de 280 funcionarios del Ministerio de la Presidencia y casi 300 del Ministerio de Educación y de muchas otras entidades”, denunció el presidente.

“El mensaje ha quedado claro, si entre mañana y el viernes no acuden voluntariamente a donar el 20% de su salario al programa, entonces yo me encargaré de tomar la decisión la próxima semana, porque lo que ustedes han hecho es no ser solidario”, advirtió el presidente.

El gobernante insistió a todos los que estén recibiendo un salario, ya sea servidores públicos o de la empresa privada, que no acepten las bolsas ni los bonos, que estos recursos están destinados a familias que han sido afectadas económicamente por el COVID-19.

El Plan Panamá Solidario recibe donaciones en especies y efectivo, pero principalmente se sufraga con el Presupuesto General del Estado, cuyos recursos no son infinitos y cada vez los ingresos que recibe el Estado son menores, registrándose para marzo una caída del 42% y que para abril será peor.

El presidente señaló que todos los gastos efectuados a través del Plan Panamá Solidario serán auditados por cuatro firmas y las auditorías se realizarán cada mes, ya que el objetivo de su gobierno es ser transparente.

Recuperación económica

Destacó que, tal como lo ha planteado el ministro de Economía, Héctor Alexander, mientras mejor se maneje la crisis del coronavirus, mejor será la recuperación.

Cortizo Cohen manifestó que el gobierno iniciará proyectos de infraestructuras públicas que impulsarán la generación de empleos, como la construcción del cuarto puente sobre el Canal, la Línea 3 del Metro, y el Hospital del Niño, obras que ya están en línea a la espera de la orden de proceder.

En ese sentido destacó que el gobierno está dando seguimiento al diálogo entre la CAPAC y el Suntracs, para llegar a acuerdos que reactiven la economía.

El presidente señaló que se dará todo el apoyo al sector agropecuario, y se comprarán B/.64 millones en granos, además de impulsar el cultivo de más de 60 mil hectáreas de arroz. Para este sector, las puertas de la banca estatal como privada estarán abiertas, añadió.

Destacó la importancia del sector bancario del país -donde laboran 27 mil panameños y hay más de un millón de cuentahabientes- para que cuando el país salga de la crisis, faciliten el apoyo a las empresas.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá/Archivo