Gobierno culmina la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario

(16/Abr/2020 – web) Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entregó este jueves a la Caja de Seguro Social (CSS) las llaves del Hospital Integrado Panamá Solidario, donde se atenderá a pacientes de COVID-19, y el cual cuenta con tecnología de punta y un sistema de bioseguridad para minimizar el contacto entre pacientes y personal sanitario, a fin de evitar el contagio.

La construcción del hospital, entregado en menos del tiempo estipulado, se realizó con una inversión de 6 millones 541 mil balboas.

Cortizo Cohen destacó que este hospital modular atenderá a pacientes en cuidados intensivos y pacientes moderados. Cuenta con un sistema de alta tecnología, que dotará a cada cuarto de cámaras para monitorear a los pacientes, a fin de minimizar el contacto de los médicos y enfermeras con los enfermos.

El presidente expresó su satisfacción con este logro, y reiteró que desde que se inició la pandemia del COVID-19, “lo que nosotros hemos hecho en el tema salud es escuchar a los científicos, escuchar a la gente que sabe, y que las decisiones que salen del equipo de salud se sustenten en evidencias y no improvisando y tomando decisiones por capricho”.

“Al final, la decisión la toma el equipo de salud, nosotros ejecutamos la acción. Vamos a escuchar a los científicos, vamos a tomar decisiones basadas en evidencias, no caprichos, no improvisación, porque no hay margen para estar improvisando y tampoco hay margen para que la política entre en las decisiones de salud. Así como estamos en cuarentena bien estructurada y organizada, también tenemos una cuarentena en política. Aquí no hay margen para estar jugando a la política”, destacó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, dijo que este proyecto fue conceptualizado y diseñado junto con el personal del Ministerio de Salud para que cumpliera con las normas de bioseguridad, tanto para pacientes como para el personal de la salud.

Agregó que el hospital, con una capacidad de cien camas, cuenta con alta tecnología, monitores y ventiladores en cada cama, las cuales estarán conectadas a un sistema para evaluar remotamente a los pacientes; además, dispone de un sistema completo de orígenes y gases medicinales, con acondicionadores de aires de alta tecnología, a fin de evitar los contagios.

La ministra de Salud, Rosario Turner, quien estuvo presente en el recorrido que hizo el presidente por las nuevas instalaciones, señaló que este hospital no solo aumentará la capacidad instalada de infraestructuras para dar la oportunidad de atender y salvar a más personas, sino que también permitirá masificar las pruebas, lo que dará ciertas ventajas competitivas para hacerle frente a la pandemia.

Para el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, el Hospital Integrado Panamá Solidario es una ventana que se abre para hacer las transformaciones que requiere el sistema sanitario panameño, para ser más eficiente, efectivo, seguro, a la vez que permitirá maximizar el talento local.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá