Monseñor Ulloa destaca el trabajo que realiza el Sistema Penitenciario con los privados de libertad

(27/Sep/2020 – web) Panamá.- Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta resaltó la labor que realiza el Sistema Penitenciario, dependencia del Ministerio de Gobierno, en medio de la pandemia con los privados de libertad.

En su mensaje, Ulloa Mendieta resaltó que un privado ha perdido su libertad, pero no su dignidad y que una justicia tardía no es justicia, refiriéndose a las personas privadas de libertad que no han logrado tener un juicio.

Afirmó que las familias de los privados de libertad también tienen mucha responsabilidad en lo que respecta a la resocialización. Ustedes tienen que ser los primeros en decir confiamos en ti, y creemos que tú puedes levantarte de las cenizas y volver hacer un hombre de bien a la sociedad, dijo Monseñor.

Fuente/Foto: Mingob