Nasdaq promueve emprendimiento panameño desde su torre en Nueva York

(11/Jun/2020 – web) Panamá.- La semana pasada, la Torre Nasdaq en Times Square amaneció iluminada con la imagen de Min Chen, fundadora y CEO de Wisy. Chen fue elegida para participar en el programa Nasdaq Milestone Maker 2020, un programa único en el mundo que busca resaltar a emprendedores selectos que a través de su trayectoria han contribuido a resolver problemas globales. El programa finaliza con la proyección de los emprendedores en la Torre Nasdaq.

Según comenta Min Chen, “Ser un emprendedor Nasdaq posicionó a Wisy en las ligas globales y, a nivel personal, profundizó mi comprensión sobre el rol que debo desempeñar como mujer en el campo de la tecnología. Ha sido un gran hito que confirma nuestro valor para apoyar a empresas a servir a familias alrededor del mundo.”

Desde su creación en 2016, Wisy estableció la meta de llegar a Silicon Valley y pocos años después, en 2018, opera desde su sede en California en donde ha logrado consolidarse como un emprendimiento global que sirve a empresas en distintos continentes.

La visión de Wisy es crear soluciones tecnológicas para resolver problemas globales. En estos momentos de crisis, en que el mundo cambió de la noche a la mañana, las empresas se han tenido que adaptar a nuevas realidades comerciales, pero la mayoría no estaba preparada para seguir operando y ofrecer sus productos a través de nuevos canales. Muchas empresas no cuentan con servicios en línea o no pueden manejar los pedidos y entregas eficientemente.

Wisy ha dado respuesta a la preocupación creciente en todo el mundo de conseguir productos esenciales, desde comida hasta medicamentos, de forma segura y oportuna, apoyando a los comercios a mejorar su servicio, proteger sus clientes y su personal. La tecnología de Wisy permite a las empresas manejar altos volúmenes de pedidos, coordinar remotamente con su personal, automatizar tareas con inteligencia artificial y mantener al cliente informado. De acuerdo a Chen, “De esta manera ayudamos a que las familias reciban sus productos esenciales de forma rápida, segura y a precios razonables.”

Como resultado de su propuesta de valor para resolver problemas globales, Wisy ha sido reconocido por los programas de innovación más prestigiosos de Silicon Valley tales como Carnegie Mellon VentureBridge, SAP.iO, Plug and Play y Nasdaq Milestone Maker.

Wisy planea seguir desarrollando tecnología que transformará la forma de trabajar, colaborar y servir a las sociedades del futuro. Para ello, su equipo evalúa las necesidades actuales y futuras de la sociedad y trabaja de cerca con sus clientes para co-innovar, y para crear bienestar social y económico.

Sobre Wisy:

Wisy es un emprendimiento creado en Ciudad del Saber, Panamá, con sede en Silicon Valley que apoya a las empresas que fabrican o venden productos para el consumo masivo a transformar su negocio hacia la nueva economía a través de tecnología móvil, data geoespacial e inteligencia artificial.

